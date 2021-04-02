Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi belli oldu! 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var ve saat kaçta başlıyor?

Başkan Erdoğan en son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Bunlardan bir tanesi de ülkemizin genelinde çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e çıktığı ve bu bakımdan yeni önlem ve tedbirlerin alındığı açıklandı. Alınan tedbirler kapsamında; hafta içi ve hafta sokağa çıkma yasağı olan iller hakkında detaylar da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller çok yüksek riskli kırmızı gruba girerken hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında yeni kararlar da İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Genelgeye göre; 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak? İşte hafta içi hafta sonu yasak olan ve olmayan iller listesi!