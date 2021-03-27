Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! 27-28 Mart Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta başlıyor?

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte sokağa çıkma yasağı hakkında son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Bu bakımdan; Cumartesi ve Pazar yasak var mı, saat kaçta gibi soruların yanıtları sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Bilindiği üzere iller risk durumuna göre dört gruba ayrılmış ve düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller belirlenmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından ise sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi açıklanmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!