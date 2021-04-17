Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Genelge ile bu hafta sonu 17-18 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 17.04.2021 06:30 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 07:52

Hafta sonu saatleri: Genelge ile bu hafta sonu 17-18 Nisan hangileri, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı ile birlikte Ramazan ayında kısmi kapanma uygulanmaya başlandı. Artan vaka sayıları nedeniyle de kısıtlama saatleri erkene çekildi. Bu kapsamda; milyonlarca vatandaş saatleri ve yasağın olduğu iller hakkında sorgulamalar yapmaya başladılar. Hafta sonunun gelmesi ile birlikte gündemin en önemli konusu kısıtlamalar olmaktadır. Buna göre; bu hafta sokağa çıkma yasağı ne zaman ve saat kaçta başlıyor, bitiyor? genelgesi ile 17-18 Nisan ve saatleri!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Genelge ile bu hafta sonu 17-18 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Sabah saatleri itibarıyla hafta sonu yasak olan iller ile saatleri hakkında sorgulamalar yapan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Kısmi kapanma uygulanıyor olmasından dolayı Başkan Erdoğan, yasak saatlerinin 21:00'dan 19:00'a çekildiğini son Kabine Toplantısı'nda duyurmuştu. Bu bakımdan; 17-18 Nisan bu hafta sonu ile hafta sonu yasak olan iller hangileri? genelgesi ile !

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Genelge ile bu hafta sonu 17-18 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

GENELGE İLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DETAYLARI BELLİ OLDU!

81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre kısmi kapanmanın ayrıntıları açıklandı.

Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Genelge ile bu hafta sonu 17-18 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Genelge ile bu hafta sonu 17-18 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

1. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00 - 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Genelge ile bu hafta sonu 17-18 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler,daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

SON DAKİKA