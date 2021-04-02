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Haberler Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hafta sonu yasak saatleri!
Giriş Tarihi: 02.04.2021 20:59 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 21:10

Hafta sonu saatleri kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hafta sonu yasak saatleri!

Bu hafta sonu hangi illerde olacak sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği gibi, çok yüksek riskli illerin sayısının 58'e çıkmasının ardından bir dizi yeni tedbirler alındı. Cumartesi günleri için kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, çok yüksek riskli iller için yeniden uygulanacak. İçişleri Bakanlığından 3-4 Nisan tarihleri için genelgesi yayımlandı. Bakanlığın genelgesinde, marketlerin, fırınların, kasapların, bakkalların çalışma saatleri hakkında da bilgi verildi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? Hafta sonu yasağı hangi illerde? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hafta sonu yasak saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hafta sonu yasak saatleri!

Son dakika haberleri... Türkiye'de çok yüksek riskli illerin sayısının 58'e ulaşmasının ardından bir dizi yeni tedbir kararı alındı. Cumartesi günleri için kaldırılan hafta sonu kısıtlaması, çok yüksek riskli iller için yeniden uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Mersin ve İstanbul'un da bulunduğu 58 ilin çok yüksek riskli iller sınıfına dahil olduğunu açıklarken vaka sayısına dikkat çekti. Bunun akabinde, ile ilgili yeni kararlar açıklandı. İçişleri Bakanlığı, genelgesini yayımlayarak merak edilenlere açıklık getirdi. İçişleri'nin genelgesinde, hafta sonu kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor ve hangi illerde var sorusuna yanıt verildi. Hafta sonu market, bakkal, kasap, manav ve fırın çalışma saatlerin hakkında da bilgi verildi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hafta sonu yasak saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hafta sonu yasak saatleri!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hafta sonu yasak saatleri!

Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerimizin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hafta sonu yasak saatleri!

Bu kapsamda Düşük (Mavi) grubunda yer alan Şırnak'ta ve Orta Risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hafta sonu yasak saatleri!

Yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı,

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