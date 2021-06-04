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Giriş Tarihi: 04.06.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 08:56

Hafta sonu var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bakanlık genelgesi ile 5- 6 Haziran hafta sonu

tarafından saatleri değiştirildi. Coronavirüs salgınının yayılımını azaltmak amacıyla yasak saatleri, istisnai durumlar ve diğer detayları içeren genelge yayımlandı. 1 Haziran tarihi itibarıyla başlayan normalleşme süreciyle birlikte, pandemi sebebiyle uygulanan pek çok kısıtlama gevşetildi. Hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise Pazar gününü kapsayacak şekilde uygulanan yasakların bitmesi iple çekilirken son gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte tüm merak edilenler yanıt buldu. Buna göre; neler? var mı, saat kaçta başlıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi detayları ile yasak gün ve saatleri!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bakanlık genelgesi ile 5- 6 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanırken bilindiği üzere 1 Haziran tarihinde de normalleşme sürecine girilmişti. Yeni normalleşmenin ilk hafta sonu yaklaşırken gözler yarın var mı, yasaklar ne zaman bitecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Kademeli normalleşme sürecinde hafta içi ve hafta sonu kısıtlama saatleri kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kapsamda genelgenin yayımlanmasıyla beraber milyonlarca vatandaşın araştırdığı "5-6 Haziran , saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek, hafta içi hafta sonu değişti mi soruları yanıt buldu. İşte, Bakanlığın açıklaması ile genelge detayları…

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bakanlık genelgesi ile 5- 6 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ 2021!

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bakanlık genelgesi ile 5- 6 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bakanlık genelgesi ile 5- 6 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bakanlık genelgesi ile 5- 6 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

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