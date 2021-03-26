Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 27-28 Mart bu hafta sonu cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Mart ayının başında başlayan normalleşme sürecinde, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında düzenlemeye gidilmişti. Hafta içi 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu ise belirli illerde kaldırıldı. 27-28 Mart hafta sonu yaklaşırken yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Cumartesi ya da pazar günü plan yapacak olanlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

27-28 MART BU HAFTA SONU YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi açıklanmıştı. İçişleri'nin açıklaması ve risk haritası akabinde, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Buna karşın, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise hafta sonu yasak kısıtlaması belirli şartlara göre devam ediyor. İşte, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi;