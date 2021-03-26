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Hafta sonu yarın olan iller listesi: 27-28 Mart bu hafta sonu cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Bu hafta sonu var mı sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan son kararlar gereğince, kısıtlaması belirli illerde kaldırıldı. Hafta içi kısıtlaması ise 81 ilde devam ediyor. 27-28 Mart hafta sonu yaklaşırken yarın sokağa çıkma yasağı var mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Vaka sayısındaki artışın akabinde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı konusu da merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı açıklaması ve risk haritasına göre cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olan iller listesi açıklandı. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor? İşte, 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında bilgiler

Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:10
Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 27-28 Mart bu hafta sonu cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Mart ayının başında başlayan normalleşme sürecinde, hafta içi ve hafta sonu kısıtlamasında düzenlemeye gidilmişti. Hafta içi 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu ise belirli illerde kaldırıldı. 27-28 Mart hafta sonu yaklaşırken yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Cumartesi ya da pazar günü plan yapacak olanlar, bu var mı konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

27-28 MART BU HAFTA SONU YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi açıklanmıştı. İçişleri'nin açıklaması ve risk haritası akabinde, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Buna karşın, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise hafta sonu yasak kısıtlaması belirli şartlara göre devam ediyor. İşte, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi;

Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 27-28 Mart bu hafta sonu cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

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Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 27-28 Mart bu hafta sonu cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 27-28 Mart bu hafta sonu cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 27-28 Mart bu hafta sonu cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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