Hafta sonu yarın yasak var mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı! 22-23 Mayıs bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Son dakika haberi... Hafta sonu yaklaşırken 22-23 Mayıs yarın sokağa çıkma yasağı var mı konusu da öne çıkan haber başlıkları arasında bulunuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelgede hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında bilgi verilmişti. Buna göre, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında güncellendi. Buna ek olarak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile ilgili de önemli kararlar alındı. Peki, 22-23 Mayıs bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte, hafta içi ve hafta sonu yasak saatleri