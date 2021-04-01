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Haberler Yaşam Hafta sonu yasağı olan ve olmayan iller listesi: İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı! 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Giriş Tarihi: 31.03.2021 19:00 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 00:45

Hafta sonu yasağı olan ve olmayan iller listesi: İçişleri Bakanlığı hafta sonu genelgesi yayınlandı! 3-4 Nisan bu var mı?

Bu hafta sonu var mı konusu gündemdeki yerini koruyor. Türkiye genelinde çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirler alındığını açıklarken hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla hakkında da açıklamalar yaptı. Erdoğan, Türkiye genelinde ve Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya ve İstanbul'da cumartesi pazar ile ilgili olarak alınan yeni kararları paylaştı. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlanırken hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi paylaşıldı. Peki, 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak? İşte, İçişleri genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan olmayan iller

Hafta sonu yasağı olan ve olmayan iller listesi: İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı! 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi ve hafta sonu ile ilgili haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, aralarında Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Mersin ve İstanbul'un da bulunduğu 58 ilin çok yüksek riskli iller sınıfına dahil olduğunu duyurdu. Erdoğan, çok yüksek riskli illerin sayısının artmasının ardından bir dizi yeni tedbir kararı alındığını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve kısıtlamasıyla ilgili yeni tedbirler aldıklarını bildirirken hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak sorusuna da açıklık getirdi. İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma genelgesi yayımlandı ve hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan olmayan iller listesi paylaşıldı. Peki, 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayan olan şehirler;

Hafta sonu yasağı olan ve olmayan iller listesi: İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı! 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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Hafta sonu yasağı olan ve olmayan iller listesi: İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı! 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır." dedi.

İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diye konuştu.

Hafta sonu yasağı olan ve olmayan iller listesi: İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı! 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Hafta sonu yasağı olan ve olmayan iller listesi: İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı! 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."

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