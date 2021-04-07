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Haberler Yaşam Hafta sonu yasak var mı? Hafta içi ve 10-11 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde, saatleri kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 23:14 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 23:53

? Hafta içi ve 10-11 Nisan bu hafta sonu hangi illerde, saatleri kaçta başlıyor?

Hafta sonu kısıtlaması, milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. İllerin renk kodu değişirken çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e ulaştı. Bu gelişmenin ardından cumartesi günleri için kaldırılan kısıtlaması geri döndü. Düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde yaşayanlar, bu sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı ve hafta içi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri paylaşıldı. Peki, hafta sonu yasak var mı, hangi illerde olacak? İşte, hafta içi ve 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu yasak var mı? Hafta içi ve 10-11 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde, saatleri kaçta başlıyor?

Hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması, vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için uzun bir süredir uygulanıyor. Son yapılan Kabine Toplantısı'nda, çok yüksek riskli illerin sayısı 58 olarak açıklandı. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılırken cumartesi günleri için kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının geri getirildiği bildirildi. ise belirli saatlerde uygulanmaya devam ediyor. 10-11 Nisan tarihleri yaklaşırken sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlanırken var mı, hangi illerde olacak ve saatleri kaçta başlıyor konusu yanıt buldu. İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu yasak var mı? Hafta içi ve 10-11 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde, saatleri kaçta başlıyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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Hafta sonu yasak var mı? Hafta içi ve 10-11 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde, saatleri kaçta başlıyor?

Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır." dedi.

İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diye konuştu.

Hafta sonu yasak var mı? Hafta içi ve 10-11 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde, saatleri kaçta başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Hafta sonu yasak var mı? Hafta içi ve 10-11 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde, saatleri kaçta başlıyor?

Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."

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