Haftanın A101 18 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirim fırsatları yine dopdolu!

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Her hafta binlerce müşteriyi ağırlayan marketin 18 Mart indirimleriyle alakalı olarak A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi indirimler olacak gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bu haftanın indirimli ürünler arasında bahçe malzemeleri, cep telefonu, televizyon, parfüm öne çıkıyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine uygun olarak hazırlanan indirimli tam liste belli oldu. İşte A101 18 Mart 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste!