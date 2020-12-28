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Haberler Galeri 2020 yılının son A101 aktüel ürünler fırsatı yarın başlıyor! Haftanın A101 29 Aralık 2020 aktüel kataloğunda neler var?

2020 yılının son ürünler fırsatı yarın başlıyor! Haftanın A101 2020 aktüel kataloğunda neler var?

Haftanın ürünler indirimleri yarın başlıyor! Normal şartlarda Perşembe günleri raflarını yenileyen market zincirinde bu hafta yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle indirim günlerinin de değiştiği ifade edildi. Birbirinden dev indirimlerle bu hafta çeşit çeşit birçok üründe dikkat çeken fırsatlar bulunuyor. Özellikle de yılbaşı kutlamalarına özel ürünler vatandaşların dikkatini çekiyor. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte bu yılın son A101 aktüel ürünler indirimleri!

Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 16:42
Haftanın A101 29 Aralık 2020 aktüel katalog indirimleri yarın başlıyor! İşte 2020 yılının son A101 aktüel ürünler fırsatı!

Haftanın A101 29 Aralık 2020 aktüel katalog indirimleri yarın başlıyor! İşte 2020 yılının son A101 aktüel ürünler fırsatı!

Yılbaşına sayılı günler kala özellikle de birçok market zinciri aktüllerde yaptıkları indirimlerle müşterilerinin ilgisini çekiyor. Normalde Perşembe günü raflarını yenileyen bu haftaya özel Salı günü itibarıyla raflarını yenileyecek. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş mağazalarda yerini alacak ürünlerin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Bu hafta A101 ürünlerde neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirim detayları…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE YARIN DEV İNDİRİM BAŞLIYOR!

A101 Aktüel ürünlerde bu hafta; Toshiba ultra HD Smart Led Tv, Huawei Y5 2019 Cep Telefonu, Bluetooth nostalji pikap, Buharlı kırışık giderici, Schafer vakum dik süpürge, arzum el blender seti gibi birbirinden çeşitli ürünler mağazalarda yerini alacak…

Haftanın A101 29 Aralık 2020 aktüel katalog indirimleri yarın başlıyor! İşte 2020 yılının son A101 aktüel ürünler fırsatı!

Haftanın A101 29 Aralık 2020 aktüel katalog indirimleri yarın başlıyor! İşte 2020 yılının son A101 aktüel ürünler fırsatı!

Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Televizyon 4.299 TL
HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Televizyon 2.349 TL
LG 24MN49HM-PZ 24" Led Monitör 799 TL
Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 1.699 TL

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Haftanın A101 29 Aralık 2020 aktüel katalog indirimleri yarın başlıyor! İşte 2020 yılının son A101 aktüel ürünler fırsatı!

Haftanın A101 29 Aralık 2020 aktüel katalog indirimleri yarın başlıyor! İşte 2020 yılının son A101 aktüel ürünler fırsatı!

Huawei Watch GT2e Akıllı Saat 799 TL
Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik 169 TL
Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 89,95 TL
KIOXIA 64 GB USB Bellek 49,95 TL
Sandisk 32 GB USB 3.0 Bellek 42,95 TL

Haftanın A101 29 Aralık 2020 aktüel katalog indirimleri yarın başlıyor! İşte 2020 yılının son A101 aktüel ürünler fırsatı!

Haftanın A101 29 Aralık 2020 aktüel katalog indirimleri yarın başlıyor! İşte 2020 yılının son A101 aktüel ürünler fırsatı!

Philips Powerbank 10.000 mAh 79,95 TL
Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık 139 TL
WD 1 TB Harici Hard Disk 379 TL
Dunlop Bay Kol Saati Çeşitleri 59,95 TL
Piranha Bluetooth Nostaljik Pikap 249 TL

Haftanın A101 29 Aralık 2020 aktüel katalog indirimleri yarın başlıyor! İşte 2020 yılının son A101 aktüel ürünler fırsatı!

Haftanın A101 29 Aralık 2020 aktüel katalog indirimleri yarın başlıyor! İşte 2020 yılının son A101 aktüel ürünler fırsatı!

E-Scooty Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter 1.999 TL
SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.599 TL
SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.599 TL
SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.899 TL
SCHAFER Vakumlu Dik Süpürge 189 TL

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