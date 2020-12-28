Haftanın A101 aktüel ürünler indirimleri yarın başlıyor! Normal şartlarda Perşembe günleri raflarını yenileyen market zincirinde bu hafta yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle indirim günlerinin de değiştiği ifade edildi. Birbirinden dev indirimlerle bu hafta çeşit çeşit birçok üründe dikkat çeken fırsatlar bulunuyor. Özellikle de yılbaşı kutlamalarına özel ürünler vatandaşların dikkatini çekiyor. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte 29 Aralık bu yılın son A101 aktüel ürünler indirimleri!