Her hafta Perşembe günü itibarıyla raflarındaki ürünleri yenileyen market zinciri A101 aktüel ürünler kataloğu ile hafta başından itibaren müşterilerinin gündemindeki yerini alıyor. Bu hafta mağazalarda FULL HD Smart LED Tv'den beyaz eşyaya ve küçük ev aletlerine kadar birçok üründe büyük indirimler müşterilerini bekliyor olacak. Bu noktada "A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusu yanıt aramaya başladı. Stoklarla sınırlı ürünlerin sahibi olmak isteyen vatandaşlar Perşembe günü mağazalara akın edecek. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu ile dev indirim fırsatları…