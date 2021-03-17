Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu dev indirimleri başlıyor! İşte 18 Mart 2021'e özel A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu dev fırsatlarıyla müşterilerini bekliyor. Bu hafta da 18 Mart tarihinden itibaren mağazalarda yerini alacak olan dev fırsatlar müşterilerinin yoğun ilgisini çekerken Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden biri haline gelen mağazada özellikle teknolojik aletlerdeki fırsatlar ilgi çekiyor. A101 aktüel ürünler 18 Mart kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. İşte A101 aktüel ürünler haftanın indirimleri!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BÜYÜK FIRSATLAR BAŞLIYOR!

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu dev indirimleri ile Perşembe günü başlıyor. Bu noktada binlerce müşterisi stoklarla sınırlı olan bu indirimli ürünlerin sahibi olabilmek adına sabah saatlerinden itibaren mağazaların önünde sıra oluyor. Bu haftanın en dikkat çekici ürünü ise evini yenilemek isteyenlere özel beyaz eşyalar…