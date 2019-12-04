Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Aralık Perşembe A101 kataloğu aktüel listesi bu sayfada!

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen A101 aktüel kataloğu yayınlandı ve Perşembe itibari ile raflarda satışa sunulacak. Bilindiği gibi, kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, '5 Aralık Perşembe A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ve indirimli mutfak ile ev ekonomisi ürünleri bulunurken, teknoloji fırsatları da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, Smart LED TV'den Honor cep telefonuna, el blender setinden büro tipi buzdolabına kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, mutfak, ev ekonomisi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan A101 5 Aralık 2019 Perşembe kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.