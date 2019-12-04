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  • Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Aralık Perşembe A101 kataloğu aktüel listesi bu sayfada!

Haftanın kataloğu yayınlandı! 5 Aralık Perşembe aktüel listesi bu sayfada!

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen A101 aktüel kataloğu yayınlandı ve Perşembe itibari ile raflarda satışa sunulacak. Bilindiği gibi, kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, '5 Aralık Perşembe A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın kataloğunda oldukça çeşitli ve indirimli mutfak ile ev ekonomisi ürünleri bulunurken, teknoloji fırsatları da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, Smart LED TV'den Honor cep telefonuna, el blender setinden büro tipi buzdolabına kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, mutfak, ev ekonomisi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan A101 5 Aralık 2019 Perşembe kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 22:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 22:47
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Aralık Perşembe A101 kataloğu aktüel listesi bu sayfada!

5 Aralık 2019 Perşembe raflarda hazır olacak olan A101 aktüel kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Perşembe gününe ilişkin kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak&ev ekonomisi ürünleri bulunurken teknoloji severler için de teknoloji fırsatları da oldukça iddiali. Zira, HI-Level Smart LED TV'den Honor cep telefonuna, Arzum tabanlı ütüden Fantom dikey süpürgeye kadar geniş ve farklı ürünler bulunuyor.

Öte yandan, ucuz ve indirim arayanların da yüzü yine gülecek.

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Aralık Perşembe A101 kataloğu aktüel listesi bu sayfada!

5 ARALIK 2019 PERŞEMBE A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

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Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Aralık Perşembe A101 kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
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Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Aralık Perşembe A101 kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Aralık Perşembe A101 kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Aralık Perşembe A101 kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Aralık Perşembe A101 kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
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