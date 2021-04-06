Her hafta belirli tarihlerde indirimlerini başlatan market zinciri A101 ve ŞOK aktüel ürünler kataloğu bugün de milyonların gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda indirimli ürünlerin takibini yapan binlerce müşteri konuyla ilgili olarak araştırmalarına başladı. Bu noktada "A101 ve ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?" soruları milyonların yanıt aradığı konular arasında yer alıyor. Özellikle bu market zincirlerinin teknolojik ürünlerde uyguladığı fırsatlar ilgi görüyor. İşte ŞOK ve A101 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar…