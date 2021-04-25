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Haberler Yaşam Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM 27-30 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Giriş Tarihi: 24.04.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 09:16

Haftanın aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM 27-30 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Salı ve Cuma günleri büyük indirimin yaşanacağı market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Her eve ve her cebe uygun fiyatlı ürünlerin bulunduğu ürünler kataloğunda bu hafta; smart LED uydu alıcılı tv, şarjlı kablosuz dikey süpürge, çok amaçlı dolap, buhar jeneratörlü ütü gibi ürünler yer alırken aynı zaman çocuk oyuncakları ve tekstil ürünlerindeki çeşitlilik de dikkat çekiyor. İşte BİM 27-30 Nisan 2021 aktüel ürünler tam listesi!

Haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM 27-30 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

aktüel ürünler listesi yayınlandı. Bu haftanın ürünler kataloğunda; yiyecek ve içecek ürünlerindeki indirim dikkat çekiyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı, her eve ve her cebe hitap eden, Salı ve Cuma günleri indirimlerin tüketicilere sunulduğu market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Bu hafta çikolata, süt, bisküvi, kurabiye, bebek maması, şekerleme, yoğurt gibi yiyecek ürünlerinde büyük indirim yaşanacak. İşte BİM 27-30 Nisan 2021 aktüel ürünler tam listesi!

Haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM 27-30 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM 27-30 NİSAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

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Haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM 27-30 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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Haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM 27-30 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM 27-30 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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