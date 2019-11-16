Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 22 Kasım 2019 Cuma BİM aktüel tam listesi burada!

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 22 Kasım 2019 Cuma tam listesi burada!

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen liste kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanmış olup aynı zamanda raflardaki yerini de alacak. Vatandaşlara cazip hizmetler sunan ürünler kataloğu bu hafta da hem cepleri hem yüzleri güldürecek indirimli ürünlere sahip. Bu haftanın indirimli ürünlerinde; Kumtel Cam Davlumbaz 249 TL'den, Cam set üstü ocak 299 TL'den, Mini fırın 159 TL'den, 6 parça dekorlu kahve ikram seti 29.90 TL'den, Venüs Go cep telefonu 529 TL'den, 3 katlı ayakkabılık 185 TL'den satışa sunuluyor. Aynı zamanda Venüs Go Cep telefonu 529 TL, Fakir dik durabilen süpürge 169 TL, 3 katlı ayakkabılık 185 TL, Katlanır Yatak 169 TL, Kumtel Cam Davlumbaz 249 TL, Cam Set Üstü Ocak 299 TL, Dikiş Makinesi 299 TL fiyat etiketiyle geliyor. Haberimizin içeriğinden 22 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 13:26 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 13:38
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 22 Kasım 2019 Cuma BİM aktüel tam listesi burada!

22 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü raflarda yerini alacak olan katalog kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanmış olup vatandaşların hizmetine sunuyor. Her hafta güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alan marketler zincirinin ürünleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında; " ürünler kataloğu 22 Kasım Cuma" araştırması yapan vatandaşlar indirimli ürünleri araştırıyor. Bu hafta mutfak eşyalarında, teknolojik ve elektronik ürünlerde aynı zamanda ev tekstili ürünlerinde de indirimler mevcut. Vatandaşların hem cebini hem yüzünü güldürecek olan BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli ürünler var? 22 Kasım Cuma aktüel katalog burada!

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 22 Kasım 2019 Cuma BİM aktüel tam listesi burada!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 22 Kasım 2019 Cuma BİM aktüel tam listesi burada!
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 22 Kasım 2019 Cuma BİM aktüel tam listesi burada!
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 22 Kasım 2019 Cuma BİM aktüel tam listesi burada!
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 22 Kasım 2019 Cuma BİM aktüel tam listesi burada!
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 22 Kasım 2019 Cuma BİM aktüel tam listesi burada!
BİZE ULAŞIN