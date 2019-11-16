Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 22 Kasım 2019 Cuma BİM aktüel tam listesi burada!

Yeni haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen liste kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanmış olup aynı zamanda raflardaki yerini de alacak. Vatandaşlara cazip hizmetler sunan BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da hem cepleri hem yüzleri güldürecek indirimli ürünlere sahip. Bu haftanın indirimli ürünlerinde; Kumtel Cam Davlumbaz 249 TL'den, Cam set üstü ocak 299 TL'den, Mini fırın 159 TL'den, 6 parça dekorlu kahve ikram seti 29.90 TL'den, Venüs Go cep telefonu 529 TL'den, 3 katlı ayakkabılık 185 TL'den satışa sunuluyor. Aynı zamanda Venüs Go Cep telefonu 529 TL, Fakir dik durabilen süpürge 169 TL, 3 katlı ayakkabılık 185 TL, Katlanır Yatak 169 TL, Kumtel Cam Davlumbaz 249 TL, Cam Set Üstü Ocak 299 TL, Dikiş Makinesi 299 TL fiyat etiketiyle geliyor. Haberimizin içeriğinden 22 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz.