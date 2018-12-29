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  • Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 4 Ocak indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

Haftanın yayınlandı! 4 Ocak indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

Yeni yılın gelmesi ile beraber da en araştırılanlar arasında dikkat çekiyor. Her hafta Cuma günü birbirinden farklı sürpriz ürünler satışa çıkartan BİM marketler zinciri, yeni yılın ilk haftası için kataloğu yayınlandı. 4 Ocak BİM aktüel ürünleri listesinde bu hafta da geçen hafta olduğu gibi ısıtıcı ev aletleri ve teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Bu haftanın sürprizi ise 'Xiaomi marka taşınabilir şarj aleti'. Şüphesiz vatandaşların en çok ilgi göstereceği ürün bu olacak olacak.

Peki, 4 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM indirimli spot ürünleri!

Giriş Tarihi: 29.12.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 12:14
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 4 Ocak indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM marketler zinciri, büyük bir merakla beklenen 4 Ocak Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünlerin tam listesini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yeni yılın gelmesi ile beraber ilk haftanın aktüel ürünler kataloğu da oldukça merak ediliyor. Bu doğrultuda BİM marketler zinciri de haftanın aktüel ürünlerinde müşterilerine çeşitli sürprizler hazırlamış gözüküyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 OCAK CUMA

Bu hafta öne çıkan ürünler arasında ise teknolojik ürünler ön plana çıkıyor.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 4 Ocak indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 4 Ocak indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 4 Ocak indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 4 Ocak indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 4 Ocak indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 4 Ocak indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
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