Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 4 Ocak indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

Yeni yılın gelmesi ile beraber BİM aktüel ürünler kataloğu da en araştırılanlar arasında dikkat çekiyor. Her hafta Cuma günü birbirinden farklı sürpriz ürünler satışa çıkartan BİM marketler zinciri, yeni yılın ilk haftası için kataloğu yayınlandı. 4 Ocak BİM aktüel ürünleri listesinde bu hafta da geçen hafta olduğu gibi ısıtıcı ev aletleri ve teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Bu haftanın sürprizi ise 'Xiaomi marka taşınabilir şarj aleti'. Şüphesiz vatandaşların en çok ilgi göstereceği ürün bu olacak olacak.

Peki, 4 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM indirimli spot ürünleri!