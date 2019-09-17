Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 20 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı

20 Eylül 2019 Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak ve banyo ürünleri bulunurken teknoloji fırsatları da oldukça iddiali. Zira, VOLTA marka elektrikli bisikletten Samsung Galaxy akıllı cep telefonu ve toz torbasız elektrik süpürgesine kadar geniş ve farklı ürünler bulunuyor.

Öte yandan, ucuz ve indirim arayanların da yüzü yine gülecek.