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  • Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 20 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı

Haftanın kataloğu yine yüzleri güldürüyor! Cuma aktüel ürünler listesi yayınlandı

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu tam liste olarak yayınlandı. İlgili kataloğun paylaşılmasının ardından, ' Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın kataloğunda oldukça çeşitlili ve indirimli mutfak&banyo ürünleri bulunurken, teknoloji fırsatları da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, elektrikli bisikletten Samsung Galaxy cep telefonuna kadar kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Haberimizi aşağıya doğru kaydırarak, teknoloji ve mutfak&banyo fırsatlarını da kapsayan BİM 20 Eylül 2019 Cuma kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 10:57
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 20 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı

2019 Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak ve banyo ürünleri bulunurken teknoloji fırsatları da oldukça iddiali. Zira, VOLTA marka elektrikli bisikletten Samsung Galaxy akıllı cep telefonu ve toz torbasız elektrik süpürgesine kadar geniş ve farklı ürünler bulunuyor.

Öte yandan, ucuz ve indirim arayanların da yüzü yine gülecek.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 20 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı

20 EYLÜL 2019 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 20 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı
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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 20 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 20 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 20 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 20 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı
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