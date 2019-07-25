Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna mutlaka göz atın! 26 Temmuz Cuma BİM kataloğu tam liste

Haftanın merakla beklenilen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İlgili kataloğun tam liste halinde duyurulmasının akabinde, '26 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitlili ürün bulunurken, en çok dikkat çekenler ise hiç şüphesiz Xiaomi marka Red Mi Go akıllı cep telefonu ve Keysmart marka 32" uydu alıcılı televizyon durumunda.

Haberimizin detaylarından, mutfak fırsatlarını da kapsayan BİM 26 Temmuz kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.