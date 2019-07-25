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  • Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna mutlaka göz atın! 26 Temmuz Cuma BİM kataloğu tam liste

Haftanın BİM kataloğuna mutlaka göz atın! 26 Temmuz Cuma BİM kataloğu tam liste

Haftanın merakla beklenilen yayınlandı. İlgili kataloğun tam liste halinde duyurulmasının akabinde, '26 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM kataloğunda oldukça çeşitlili ürün bulunurken, en çok dikkat çekenler ise hiç şüphesiz Xiaomi marka Red Mi Go akıllı cep telefonu ve Keysmart marka 32" uydu alıcılı televizyon durumunda.

Haberimizin detaylarından, mutfak fırsatlarını da kapsayan BİM 26 Temmuz kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.07.2019 13:14 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 13:18
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna mutlaka göz atın! 26 Temmuz Cuma BİM kataloğu tam liste

26 Temmuz 2019 Cuma günü raflarda yerini alacak olan açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin BİM kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Oldukça çeşitli fırsatları içeren haftanın BİM kataloğunda uydu alıcılı televizyondan akıllı cep telefonuna kadar oldukça çeşitli indirimler bulunuyor.

Öte yandan, kaçırılmayacak sürprizler de müşterilerini bekliyor.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna mutlaka göz atın! 26 Temmuz Cuma BİM kataloğu tam liste

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna mutlaka göz atın! 26 Temmuz Cuma BİM kataloğu tam liste
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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna mutlaka göz atın! 26 Temmuz Cuma BİM kataloğu tam liste
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna mutlaka göz atın! 26 Temmuz Cuma BİM kataloğu tam liste
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna mutlaka göz atın! 26 Temmuz Cuma BİM kataloğu tam liste
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna mutlaka göz atın! 26 Temmuz Cuma BİM kataloğu tam liste
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