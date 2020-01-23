Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip indirimler! 24 Ocak Cuma BİM kataloğu listesi!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta müşterisinin yüzünü güldüren indirimli ürünler yayınlanmaya devam ediyor. Bu hafta özellikle teknolojik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Hal böyle olunca '' 24 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Cuma gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesinde Hisar Optima Granit Set, Erkek Suni Deri Mont, Ütü Masası Bezi, Dekorlu Çay Bardağı, Kumtel Inox Metalik Ankastre Set yer aldı. Yüzlerce üründe binlerce çeşit indirim yaşanırken, kataloğun indirimli ürünler listesi haberimizde yer alıyor. Hemen aşağıda yer alan görsele tıklayarak BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler tam listesine erişebilirsiniz.