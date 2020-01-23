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  • Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip indirimler! 24 Ocak Cuma BİM kataloğu listesi!

Haftanın ürünler kataloğunda birbirinden cazip indirimler! 24 Ocak Cuma BİM kataloğu listesi!

ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta müşterisinin yüzünü güldüren indirimli ürünler yayınlanmaya devam ediyor. Bu hafta özellikle teknolojik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Hal böyle olunca '' 24 Ocak kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Cuma gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesinde Hisar Optima Granit Set, Erkek Suni Deri Mont, Ütü Masası Bezi, Dekorlu Çay Bardağı, Kumtel Inox Metalik Ankastre Set yer aldı. Yüzlerce üründe binlerce çeşit indirim yaşanırken, kataloğun indirimli ürünler listesi haberimizde yer alıyor. Hemen aşağıda yer alan görsele tıklayarak 2020 aktüel ürünler tam listesine erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.01.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 11:40
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip indirimler! 24 Ocak Cuma BİM kataloğu listesi!

Yeni haftaya ilişkin ürünler raflara dizildi. Cuma gününden itibaren indirimli ürünler listesinde teknolojik malzemeler yoğun ilgi görecek. Haftanın fırsatlarını kaçırmak istemeyenler '' ürünler kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin detaylarından, Kış fırsatlarını da kapsayan 2020 kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesini inceleyebilirsiniz.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip indirimler! 24 Ocak Cuma BİM kataloğu listesi!
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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip indirimler! 24 Ocak Cuma BİM kataloğu listesi!
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip indirimler! 24 Ocak Cuma BİM kataloğu listesi!
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip indirimler! 24 Ocak Cuma BİM kataloğu listesi!
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip indirimler! 24 Ocak Cuma BİM kataloğu listesi!
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip indirimler! 24 Ocak Cuma BİM kataloğu listesi!
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