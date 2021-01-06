Haftanın büyük indirimleri ŞOK aktüel kataloğu ile raflarda! ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Her hafta birbirinden güzel ürünleri raflara dizen markette bu hafta Oval Hasır Tabak 8,95 TL, Oval Hasır Tabak 7,95 TL, Yuvarlak Fırın Kabı 14,95 TL'den satışa sunulacak. Çarşamba günü başlayacak olan indirimler dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşa hitap ediyor. Peki ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK 6 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK indirimli ürünler listesi yayınlandı. 6 Ocak'tan 12 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek olan ŞOK aktüel indirimli ürünler listesi sizlerle…