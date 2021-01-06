Haftanın büyük indirimleri ŞOK aktüel kataloğu ile raflarda! ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. İlgili kurumun resmi sitesindeki indirimli ürünler listesinde Karaoke Mikrofon, Powerbank, Yer Sofrası, Paslanmaz Çelik Yaylı Çırpıcı dikkat çekiyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşı yakından ilgilendiren katalogda mutfak malzemelerinden, elektronik ürünlerine, tencere setinden temizlik ürünlerince varıncaya kadar yüzlerce çeşit indirim var. Peki ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK kataloğu ile haftanın büyük indirim listesi…