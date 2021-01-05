Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Haftanın büyük indirimleri ŞOK kataloğu ile raflarda! ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte tam liste

Haftanın büyük indirimleri kataloğu ile raflarda! aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte tam liste

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. İlgili kurumun resmi sitesindeki indirimli ürünler listesinde Karaoke Mikrofon, Powerbank, Yer Sofrası, Paslanmaz Çelik Yaylı Çırpıcı dikkat çekiyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşı yakından ilgilendiren katalogda mutfak malzemelerinden, elektronik ürünlerine, tencere setinden temizlik ürünlerince varıncaya kadar yüzlerce çeşit indirim var. Peki aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK kataloğu ile haftanın büyük indirim listesi…

Giriş Tarihi: 05.01.2021 17:51 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 17:51
Haftanın büyük indirimleri ŞOK kataloğu ile raflarda! ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte tam liste

6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Her hafta birbirinden güzel ürünleri raflara dizen markette bu hafta Oval Hasır Tabak 8,95 TL, Oval Hasır Tabak 7,95 TL, Yuvarlak Fırın Kabı 14,95 TL'den satışa sunulacak. Çarşamba günü başlayacak olan indirimler dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşa hitap ediyor. Peki aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte

ŞOK 6 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

listesi yayınlandı. 6 Ocak'tan 12 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek olan ŞOK aktüel indirimli ürünler listesi sizlerle…

Haftanın büyük indirimleri ŞOK kataloğu ile raflarda! ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte tam liste

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 OCAK 2021

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Haftanın büyük indirimleri ŞOK kataloğu ile raflarda! ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte tam liste

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 OCAK 2021

Haftanın büyük indirimleri ŞOK kataloğu ile raflarda! ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte tam liste

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 OCAK 2021

Haftanın büyük indirimleri ŞOK kataloğu ile raflarda! ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte tam liste

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 OCAK 2021

SON DAKİKA