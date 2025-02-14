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Haberler Yaşam HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Marketleri 14-17 Şubat aktüel kataloğu: Elektirikli ısıtıcı, dikey süpürge, buharlı ütü...
Giriş Tarihi: 14.02.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:57

HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Marketleri 14-17 Şubat aktüel kataloğu: Elektirikli ısıtıcı, dikey süpürge, buharlı ütü...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, uygun fiyatlı satış ilkesine bağlı kalarak 14-17 Şubat tarihleri arasında geçerli yeni indirim kampanyasını duyurdu. Marketin sosyal medya hesaplarından paylaşılan kampanya kapsamında, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde cazip fırsatlar sunuluyor. Tüketicilerin ilgisini çeken bu indirimler, bütçeye dost alışveriş imkanı sağlıyor. Peki, bu hafta Tarım Kredi Market'te hangi ürünler indirimde? İşte 14-17 Şubat aktüel kataloğunun detayları…

HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Marketleri 14-17 Şubat aktüel kataloğu: Elektirikli ısıtıcı, dikey süpürge, buharlı ütü...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 14-17 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyalarını duyurdu. Haftalık fırsatlar çerçevesinde, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok üründe önemli indirimler sunuluyor. Tüketiciler, geniş ürün yelpazesinde çeşitli avantajlı fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 14-17 Şubat tarihleri arasındaki indirimli ürünler ve fiyatları…

HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Marketleri 14-17 Şubat aktüel kataloğu: Elektirikli ısıtıcı, dikey süpürge, buharlı ütü...

TARIM KREDİ AKTÜEL 5-19 ŞUBAT KATALOĞU

Dikey Elektrikli Süpürge

Kule Tipi Infrared Isıtıcı

Duvar Tipi Infrared Isıtıcı

Mipo M46 Plus 256 GB

Makyaj Masası

Çekmeceli Ekmeklik

Çelik Tencere Seti

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HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Marketleri 14-17 Şubat aktüel kataloğu: Elektirikli ısıtıcı, dikey süpürge, buharlı ütü...
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HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Marketleri 14-17 Şubat aktüel kataloğu: Elektirikli ısıtıcı, dikey süpürge, buharlı ütü...

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU
Aqua Bambulu Kağıt Havlu 3 Katlı - 104,90 TL
Toz Deterjan - 149 TL
Makinesi Kapsülü - 99,90 TL
Parfüm - 269 TL
Kalıp Sabun Çeşitleri - 49,90 TL
Klasik Islak Havlu - 64,90 TL
Fındık Kreması - 74,90 TL
Karadeniz Çay - 139,90 TL
Çikolatalı Mini Kek - 59,90 TL
Sütlü Kremalı Bisküvi - 34,90 TL

HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Marketleri 14-17 Şubat aktüel kataloğu: Elektirikli ısıtıcı, dikey süpürge, buharlı ütü...

YÜZLERCE ÜRÜN SATIŞTA!

Kağıt havlu 104,90 TL

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