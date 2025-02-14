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HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Marketleri 14-17 Şubat aktüel kataloğu: Elektirikli ısıtıcı, dikey süpürge, buharlı ütü...
Giriş Tarihi: 14.02.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
15:57
HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Marketleri 14-17 Şubat aktüel kataloğu: Elektirikli ısıtıcı, dikey süpürge, buharlı ütü...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, uygun fiyatlı satış ilkesine bağlı kalarak 14-17 Şubat tarihleri arasında geçerli yeni indirim kampanyasını duyurdu. Marketin sosyal medya hesaplarından paylaşılan kampanya kapsamında, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde cazip fırsatlar sunuluyor. Tüketicilerin ilgisini çeken bu indirimler, bütçeye dost alışveriş imkanı sağlıyor. Peki, bu hafta Tarım Kredi Market'te hangi ürünler indirimde? İşte 14-17 Şubat aktüel kataloğunun detayları…