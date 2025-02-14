HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Marketleri 14-17 Şubat aktüel kataloğu: Elektirikli ısıtıcı, dikey süpürge, buharlı ütü...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 14-17 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyalarını duyurdu. Haftalık fırsatlar çerçevesinde, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok üründe önemli indirimler sunuluyor. Tüketiciler, geniş ürün yelpazesinde çeşitli avantajlı fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 14-17 Şubat tarihleri arasındaki indirimli ürünler ve fiyatları…