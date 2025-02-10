ÇILGIN İNDİRİM ŞÖLENİ! ŞOK 12-18 Şubat aktüel kataloğu yayında: Dikey şarjlı süpürge, akıllı baskül, hava temizleyici...

12-18 Şubat 2025 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta Çarşamba günü satışa sunulacak ürünler arasında pek çok farklı kategori yer alıyor. Katalogda, kurutma makinelerinden ısıtma cihazlarına, makyaj malzemelerinden daha pek çok fırsat bulunuyor. ŞOK'un indirimli fiyatlarla sunduğu bu ürünler, evinizin ihtiyacını karşılamak için ideal seçenekler sunnacak! İşte 12-18 Şubat 2025 tarihli ŞOK aktüel kataloglarında yer alan tüm ürünler...