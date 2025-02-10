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Haberler Yaşam ÇILGIN İNDİRİM ŞÖLENİ! ŞOK 12-18 Şubat aktüel kataloğu yayında: Dikey şarjlı süpürge, akıllı baskül, hava temizleyici...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 22:59 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 22:59

ÇILGIN İNDİRİM ŞÖLENİ! ŞOK 12-18 Şubat aktüel kataloğu yayında: Dikey şarjlı süpürge, akıllı baskül, hava temizleyici...

ŞOK Marketler, 12-18 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak Aktüel Ürünler Kataloğu'nu müşterileriyle buluşturdu. Bu haftaki katalogda, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine, gıda ve elektronik ürünlere kadar pek çok cazip fırsat bulunuyor. ŞOK Market, her bütçeye hitap eden indirimlerle dolu bu hafta da müşterilerine avantajlı alışveriş imkanları sunuyor. Bu hafta dikey şarjlı süpürge, akıllı baskül, hava temizleyici, pazar arabası, bambu organizer gibi yüzlerce ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte ŞOK marketin bu haftanın öne çıkan fırsatları ve kampanyalı ürünleri...

ÇILGIN İNDİRİM ŞÖLENİ! ŞOK 12-18 Şubat aktüel kataloğu yayında: Dikey şarjlı süpürge, akıllı baskül, hava temizleyici...

12-18 Şubat 2025 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta Çarşamba günü satışa sunulacak ürünler arasında pek çok farklı kategori yer alıyor. Katalogda, kurutma makinelerinden ısıtma cihazlarına, makyaj malzemelerinden daha pek çok fırsat bulunuyor. ŞOK'un indirimli fiyatlarla sunduğu bu ürünler, evinizin ihtiyacını karşılamak için ideal seçenekler sunnacak! İşte 12-18 Şubat 2025 tarihli ŞOK aktüel kataloglarında yer alan tüm ürünler...

ÇILGIN İNDİRİM ŞÖLENİ! ŞOK 12-18 Şubat aktüel kataloğu yayında: Dikey şarjlı süpürge, akıllı baskül, hava temizleyici...

ŞOK 12-18 ŞUBAT AKTÜEL FIRSATLARI

Çocuk Devam Sütü Çeşitleri - 187 TL
Çamaşır Deterjanı - 99 TL
Bebek Bakım Örtüsü - 49,90 TL
Normal Günlük Ped Deo - 71 TL
Ultra Kanatlı Normal 8'Li / Gece 6'lı - 41 TL
Çamaşır Suyu Dağ Esintisi - 127 TL
Sıvı Deterjan Renkliler/Siyahlar - 186 TL
Jel Deterjan - 129 TL

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ÇILGIN İNDİRİM ŞÖLENİ! ŞOK 12-18 Şubat aktüel kataloğu yayında: Dikey şarjlı süpürge, akıllı baskül, hava temizleyici...

YÜZLERCE ÜRÜN ÇILGIN İNDİRİMLERLE!

Buharlı Temizleyici Bt-123 (Ez2-s) 1 L Actijen Dezenfektan Hediye - 3.799 TL
Ofis Tipi Hava Temizleyici - 1.299 TL
Ayak Isıtıcı - 3.199 TL
Armut Ayak Isıtıcı - 3.199 TL
Kişisel Tipi Hava Temizleyici - 359 TL
UFO Therapy Smart Kule Tipi Isıtıcı - 3.999 TL
9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi - 14.599 TL
Çamaşır Makinesi - 13.899 TL

ÇILGIN İNDİRİM ŞÖLENİ! ŞOK 12-18 Şubat aktüel kataloğu yayında: Dikey şarjlı süpürge, akıllı baskül, hava temizleyici...

HAFTANIN FIRSATLARI ŞOK'TA

Bambu Kapaklı Silindir Çamaşır Sepeti - 449 TL,
Bambu Kapaklı Organizer - 299 TL,
2'li Bambu Organizer Sepet - 349 TL,
3'lü Bambu Organizer Sepet - 349 TL,
Kirli Çamaşır Sepeti - 299 TL,
Köşeli Sele - 149 TL,
Çöp Kovası - 79,95 TL,
Yüz Havlusu - 119 TL,
El Havlusu - 39,95 TL,
2'li Emboss Banyo Paspas Seti - 259 TL,
Kadın / Erkek Terlik - 99,95 TL,
Ayarlanabilir Ayakkabı Rampası - 19,95 TL,
Ayakkabı Yıkama Filesi - 34,95 TL,
Çok Amaçlı Spa Matı - 99,95 TL,
Havlu Bone - 49,95 TL,
Tekerlekli Pazar Arabası - 169 TL,
Sütyen Yıkama Topu - 39,95 TL,
Desenli Cam Kokusuz Küllük - 39,95 TL

ÇILGIN İNDİRİM ŞÖLENİ! ŞOK 12-18 Şubat aktüel kataloğu yayında: Dikey şarjlı süpürge, akıllı baskül, hava temizleyici...

BU FİYATLAR KAÇMAZ!

Arzum Steampro Ütü - 1.299 TL,
Saç Kurutma Makinesi - 899 TL,
Dikey Şarjlı Süpürge - 3.599 TL,
Banyo Baskülü - 219 TL,
Akıllı Dijital Banyo Baskülü - 259 TL,
Şarjlı Giysi Yünü Temizleme Makinesi - 349 TL,
Buharlı Temizlik Makinesi - 2.899 TL,
4 in 1 Pilli Banyo Süngeri - 439 TL,
4 in 1 Pilli Temizlik Fırçası - 299 TL,
İp Saplı Banyo Organizeri - 169 TL,
Banyo Köşe Rafı - 199 TL,
Fonksiyonel Batarya Ucu - 49,95 TL,
Easy-Roll Kağıt Havlu - 199 TL,
Ayaklı Yedekli Tuvalet Kağıtlığı - 249 TL,
Umie Sensörlü Sıvı Sabunluk - 349 TL,
Turbo Pervaneli 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti - 149 TL,
4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Başlığı - 64,95 TL,
Klozet Fırça Seti - 32,95 TL,
Temileme Fırçası - 32,95 TL,
Temizleme Fırçası - 32,95 TL,
Faraşlı Süpürge - 32,95 TL,
İki Katlı Banyo Köşe Rafı - 269 TL,
Asılabilir 2 Katlı Banyo Rafı - 249 TL

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