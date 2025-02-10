ÇILGIN İNDİRİM ŞÖLENİ! ŞOK 12-18 Şubat aktüel kataloğu yayında: Dikey şarjlı süpürge, akıllı baskül, hava temizleyici...

HAFTANIN FIRSATLARI ŞOK'TA
Bambu Kapaklı Silindir Çamaşır Sepeti - 449 TL,
Bambu Kapaklı Organizer - 299 TL,
2'li Bambu Organizer Sepet - 349 TL,
3'lü Bambu Organizer Sepet - 349 TL,
Kirli Çamaşır Sepeti - 299 TL,
Köşeli Sele - 149 TL,
Çöp Kovası - 79,95 TL,
Yüz Havlusu - 119 TL,
El Havlusu - 39,95 TL,
2'li Emboss Banyo Paspas Seti - 259 TL,
Kadın / Erkek Terlik - 99,95 TL,
Ayarlanabilir Ayakkabı Rampası - 19,95 TL,
Ayakkabı Yıkama Filesi - 34,95 TL,
Çok Amaçlı Spa Matı - 99,95 TL,
Havlu Bone - 49,95 TL,
Tekerlekli Pazar Arabası - 169 TL,
Sütyen Yıkama Topu - 39,95 TL,
Desenli Cam Kokusuz Küllük - 39,95 TL