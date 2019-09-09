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  • Haftanın indirimli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi burada

Haftanın indirimli kataloğu yayınlandı! 13 Eylül aktüel listesi burada

Haftanın merakla beklenilen BİM aktüel kataloğu yayınlandı. İlgili kataloğun tam liste halinde duyurulmasının akabinde, '13 Eylül Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın kataloğunda açılması neticeisnde oldukça çeşitlili ve indirimli kırtasiye ürünleri bulunurken, teknoloji fırsatları da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, Huawei marka Y5 model akıllı Keysmart buzdolabına kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Haberimizin detaylarından, teknoloji ve kırtasiye fırsatlarını da kapsayan BİM 13 Eylül 2019 Cuma kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 09.09.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 14:55
Haftanın indirimli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi burada

13 Eylül 2019 Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli kırtasiye ürünleri bulunurken teknoloji fırsatları da oldukça iddiali. Zira, Huawei marka Y5 akıllı cep telefonundan Muglı filtre kahve makinesi ve buzdolabına kadar geniş ve farklı ürünler bulunuyor.

Öte yandan, ucuz ve indirimli kırtasiye malzemeleri arayanların da yüzü gülecek.

Haftanın indirimli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi burada

13 EYLÜL 2019 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

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Haftanın indirimli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi burada
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Haftanın indirimli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi burada
Haftanın indirimli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi burada
Haftanın indirimli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi burada
Haftanın indirimli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi burada
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