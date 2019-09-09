Haftanın indirimli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi burada

Haftanın merakla beklenilen BİM aktüel kataloğu yayınlandı. İlgili kataloğun tam liste halinde duyurulmasının akabinde, '13 Eylül Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda açılması neticeisnde oldukça çeşitlili ve indirimli kırtasiye ürünleri bulunurken, teknoloji fırsatları da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, Huawei marka Y5 model akıllı Keysmart buzdolabına kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Haberimizin detaylarından, teknoloji ve kırtasiye fırsatlarını da kapsayan BİM 13 Eylül 2019 Cuma kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.