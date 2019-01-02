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  • Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 8 Ocak yeni yılın ilk indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

Haftanın ŞOK açıklandı! 8 Ocak yeni yılın ilk indirimli listesinde neler var?

Merakla beklenilen yeni yılın ilk ŞOK belli oldu. Her hafta müşterilerine sunduğu indirimli ürünlerle dikkat çeken ŞOK marketler zinciri, 2-8 Ocak tarihleri arasındaki aktüel ürünler listesini açıkladı. Haftanın ürünlerinde ev ekonomisine yönelik gıda gereçleri ile kışlık giysiler dikkat çekerken, diğer ürünler de oldukça iddialı gözüküyor. Bu hafta da hiç şüphesiz 'Bu hafta listesinde neler var?' sorusu bir hayli araştırılacak.

Peki, 8 Ocak ŞOK aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte ŞOK indirimli ürünleri tam listesi!

Giriş Tarihi: 02.01.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 12:21
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 8 Ocak yeni yılın ilk indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

Yeni yılın gelmesi ile beraber listesi de en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Her hafta birbirinden farklı ürünler ve cazip fiyatlarla sunan ŞOK marketler zinciri, 2-8 Ocak tarihleri arasında satışa sunacağı kataloğu açıklandı. Blender setinden elektrikli çay makinesine kadar birçok ürünü içeren ŞOK vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

İşte indirimli ürünlerin tam listesi...

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 8 Ocak yeni yılın ilk indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

2-8 OCAK BU HAFTA ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 8 Ocak yeni yılın ilk indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
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Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 8 Ocak yeni yılın ilk indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 8 Ocak yeni yılın ilk indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 8 Ocak yeni yılın ilk indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 8 Ocak yeni yılın ilk indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
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