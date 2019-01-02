Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 8 Ocak yeni yılın ilk indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

Merakla beklenilen yeni yılın ilk ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta müşterilerine sunduğu indirimli ürünlerle dikkat çeken ŞOK marketler zinciri, 2-8 Ocak tarihleri arasındaki aktüel ürünler listesini açıkladı. Haftanın ürünlerinde ev ekonomisine yönelik gıda gereçleri ile kışlık giysiler dikkat çekerken, diğer ürünler de oldukça iddialı gözüküyor. Bu hafta da hiç şüphesiz 'Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusu bir hayli araştırılacak.
Peki, 8 Ocak ŞOK aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte ŞOK indirimli ürünleri tam listesi!