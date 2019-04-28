Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan indirimleri var! 30 Nisan ŞOK aktüel kataloğu TAM LİSTE

Vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı ŞOK aktüel ürünler yeni hafta kataloğu paylaşıldı. Aktüel kataloğunda Ramazan öncesinde her zaman olduğu gibi çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler bulunurken vatandaşların yüzü yine gülecek. Haftanın öne çıkan ürünleri ise hiç şüphesiz mutfaka ekonomisine yönelik gıda malzemeleri. Bunun yanında, ŞOK aktüel ürünler listesi ile AXEN uydu alıcılı LED TV ve Vestel V5 marka akıllı cep telefonuna da sahip olabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 30 NİSAN

Hangi indirimli ürünlerin satışa sunulacağını merak yurttaşlar ise, 'Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Tam listeyi sizler için derledik.