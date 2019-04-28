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  • Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan indirimleri var! 30 Nisan ŞOK aktüel kataloğu TAM LİSTE

Haftanın ŞOK kataloğunda Ramazan indirimleri var! 30 Nisan ŞOK aktüel kataloğu TAM LİSTE

Yeni haftaya ilişkin ŞOK listesi belli oldu. Müşterilerine onlarca çeşit ürünü cazip fiyatlarla ulaştıran ŞOK marketler zinciri, bu haftanın kataloğunu duyurdu. Aktüel listesinde her zaman olduğu gibi büyük fırsatlar bulunuyor. Ramazan ayı dolayısı ile ev ekonomisine yönelik gıda ürünlerindeki büyük indirimler dikkat çekiyior. kataloğu fırsatlarından yararlanmak için, 27-30 Nisan tarihleri arasında size en yakın ŞOK markete giderek beğendiklerinizi satın alabilirsiniz.

İşte, bu haftanın ŞOK aktüel kataloğu listesi!

Giriş Tarihi: 28.04.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2019 12:24
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan indirimleri var! 30 Nisan ŞOK aktüel kataloğu TAM LİSTE

Vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı ŞOK yeni hafta kataloğu paylaşıldı. Aktüel kataloğunda Ramazan öncesinde her zaman olduğu gibi çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler bulunurken vatandaşların yüzü yine gülecek. Haftanın öne çıkan ürünleri ise hiç şüphesiz mutfaka ekonomisine yönelik gıda malzemeleri. Bunun yanında, listesi ile AXEN uydu alıcılı LED TV ve Vestel V5 marka akıllı cep telefonuna da sahip olabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 30 NİSAN

Hangi indirimli ürünlerin satışa sunulacağını merak yurttaşlar ise, 'Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Tam listeyi sizler için derledik.

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan indirimleri var! 30 Nisan ŞOK aktüel kataloğu TAM LİSTE

SAYFAYI AŞAĞIYA DOĞRU KAYDIRARAK BU HAFTAYA İLİŞKİN ŞOK LİSTESİNE ULAŞABİLİR, CAZİP FİYATLARI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

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Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan indirimleri var! 30 Nisan ŞOK aktüel kataloğu TAM LİSTE
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Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan indirimleri var! 30 Nisan ŞOK aktüel kataloğu TAM LİSTE
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan indirimleri var! 30 Nisan ŞOK aktüel kataloğu TAM LİSTE
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan indirimleri var! 30 Nisan ŞOK aktüel kataloğu TAM LİSTE
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan indirimleri var! 30 Nisan ŞOK aktüel kataloğu TAM LİSTE
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