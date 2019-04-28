Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan indirimleri var! 30 Nisan ŞOK aktüel kataloğu TAM LİSTE

Yeni haftaya ilişkin ŞOK aktüel ürünler listesi belli oldu. Müşterilerine onlarca çeşit ürünü cazip fiyatlarla ulaştıran ŞOK marketler zinciri, bu haftanın kataloğunu duyurdu. Aktüel listesinde her zaman olduğu gibi büyük fırsatlar bulunuyor. Ramazan ayı dolayısı ile ev ekonomisine yönelik gıda ürünlerindeki büyük indirimler dikkat çekiyior. ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatlarından yararlanmak için, 27-30 Nisan tarihleri arasında size en yakın ŞOK markete giderek beğendiklerinizi satın alabilirsiniz.
İşte, bu haftanın ŞOK aktüel kataloğu listesi!