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Haftanın son indirimi!💥BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU: Halı koltuk temizleme makinesi, blender, kazanlı ütü, ısıtıcı...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
08:33
Haftanın son indirimi!💥BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU: Halı koltuk temizleme makinesi, blender, kazanlı ütü, ısıtıcı...
Haftanın son BİM aktüel indirimleri alışverişseverlerin gündeminde. Haftada üç gün aktüel ürün satışı yapan zincir markette Cuma indirimleri için katalog ürünlerinde birçok ürün yer alıyor. BİM 17 Ocak'ta elektronik ürünlerden bebek malzemelerine, mutfak araç gereçlerinden sofra ürünlerine kadar geniş yelpazesinde yer alan ürünleri satışa çıkarıyor. Peki, bu Cuma BİM'de neler var? İşte, 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu!