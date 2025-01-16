Haftanın son indirimi!💥BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU: Halı koltuk temizleme makinesi, blender, kazanlı ütü, ısıtıcı...

Bu Cuma BİM'e halı koltuk temizleme makinesi, blender, kazanlı ütü, ısıtıcı, ekmek kızartma makinesi ve daha birçok ürün geliyor. Alışverişseverlerin yakından takip ettiği listede yediden yetmişe her ihtiyaca göre ürün uygun fiyatlarıyla yer alıyor. Peki, 17 Ocak BİM aktüel ürünler neler? İşte, güncel katalog ve fiyat listesi...