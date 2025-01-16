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Haberler Yaşam Haftanın son indirimi!💥BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU: Halı koltuk temizleme makinesi, blender, kazanlı ütü, ısıtıcı...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 08:33 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 08:33

Haftanın son indirimi!💥BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU: Halı koltuk temizleme makinesi, blender, kazanlı ütü, ısıtıcı...

Haftanın son BİM aktüel indirimleri alışverişseverlerin gündeminde. Haftada üç gün aktüel ürün satışı yapan zincir markette Cuma indirimleri için katalog ürünlerinde birçok ürün yer alıyor. BİM 17 Ocak'ta elektronik ürünlerden bebek malzemelerine, mutfak araç gereçlerinden sofra ürünlerine kadar geniş yelpazesinde yer alan ürünleri satışa çıkarıyor. Peki, bu Cuma BİM'de neler var? İşte, 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu!

Haftanın son indirimi!💥BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU: Halı koltuk temizleme makinesi, blender, kazanlı ütü, ısıtıcı...

Bu Cuma BİM'e halı koltuk temizleme makinesi, blender, kazanlı ütü, ısıtıcı, ekmek kızartma makinesi ve daha birçok ürün geliyor. Alışverişseverlerin yakından takip ettiği listede yediden yetmişe her ihtiyaca göre ürün uygun fiyatlarıyla yer alıyor. Peki, 17 Ocak BİM aktüel ürünler neler? İşte, güncel katalog ve fiyat listesi...

Haftanın son indirimi!💥BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU: Halı koltuk temizleme makinesi, blender, kazanlı ütü, ısıtıcı...

BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU

  • CEP TELEFONU 6.990 TL
  • TV 7.995 TL
  • HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ 3.490 TL
  • SÜPÜRGE 5.795 TL
  • EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ 899.00 TL
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Haftanın son indirimi!💥BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU: Halı koltuk temizleme makinesi, blender, kazanlı ütü, ısıtıcı...
  • Ana Kucağı 799 TL
  • Mama Sandalyesi 479 TL
  • Aktivite Minderi 319 TL
  • Bebek Mikrofiber Yorgan 149 TL
Haftanın son indirimi!💥BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU: Halı koltuk temizleme makinesi, blender, kazanlı ütü, ısıtıcı...
  • Porselen Yemek Takımı 18 Parça 949 TL
  • Derin Tencere 379 TL
  • Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL
  • Çay Bardağı 219 TL
  • Dondurmalık 129 TL
Haftanın son indirimi!💥BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU: Halı koltuk temizleme makinesi, blender, kazanlı ütü, ısıtıcı...
  • Katlanabilir Bebek Küveti 479 TL
  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL
  • Katlanabilir Su Kovası 169 TL
  • Katlanabilir Maşrapa 59 TL
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