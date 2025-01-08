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Haberler Yaşam HAFTANIN SON İNDİRİMLERİ! 💥 10 Ocak BİM Aktüel kataloğu yayında! Set Üstü Ocak, Elektrikli Süpürge, Blender...
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:15

HAFTANIN SON İNDİRİMLERİ! 💥 10 Ocak BİM Aktüel kataloğu yayında! Set Üstü Ocak, Elektrikli Süpürge, Blender...

BİM aktüel haftanın son indirimleri ile gündemde! Her ihtiyaca uygun birçok ürünün yer aldığı listede set üstü ocak, elektrikli süpürge, blender seti, tost makinesi ve televizyon gibi birçok ürün yer alıyor. Geniş ürün yelpazesiyle zincir marketlerde satışa sunulan ürünler, alışverişseverlerin aktüel katalog listesinde yer alıyor. Peki, bu Cuma BİM'de neler var? İşte, BİM aktüel 10 Ocak Cuma Kataloğu…

HAFTANIN SON İNDİRİMLERİ! 💥 10 Ocak BİM Aktüel kataloğu yayında! Set Üstü Ocak, Elektrikli Süpürge, Blender...

BİM market haftanın üç günü alışveriş tutkunlarına aktüel ürün satışı yapıyor. Salı, Çarşamba ve Cuma günü olmak üzere zincir marketlerde elektronikten mutfak araç gereçlerine, küçük ev aletlerinden teknolojik birçok ürün satışa çıkıyor. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler neler? İşte, haftanın son BİM aktüel ürünleri…

HAFTANIN SON İNDİRİMLERİ! 💥 10 Ocak BİM Aktüel kataloğu yayında! Set Üstü Ocak, Elektrikli Süpürge, Blender...

BU CUMA BİM'DE NELER VAR?

  • 50' Ultra HD Google Tv 11.490 TL
  • 58' Ultra HD Google Tv 14.490 TL
  • Tost Makinesi 1.575 TL
  • Mini Quartz Isıtıcı 349 TL
  • Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL
  • Fablı Isıtıcı 549 TL
  • Tüy Toplama Cihazı 129 TL
  • Emaye Beyaz Set Üstü Ocak 2.590 TL
  • Elektrikli Süpürge 3.290 TL
  • Blender Seti 1.300 TL
  • Tavan Boyası 17,5 Kg 449 TL
  • İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 399 TL
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HAFTANIN SON İNDİRİMLERİ! 💥 10 Ocak BİM Aktüel kataloğu yayında! Set Üstü Ocak, Elektrikli Süpürge, Blender...

BİM AKTÜEL 10 OCAK CUMA KATALOĞU

  • Cam Kupa 6'lı 129 TL
  • Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 3'lü 99 TL
  • Kare Saklama Kabı 59 TL
  • Bambu Kapaklı Kaşıklı Kupa 179 TL
  • Derin Kase 22 cm 119 TL
  • Pasta Tabak Seti 21 cm 239 TL
  • Kase / Çerezlik 119 TL
  • Dekoratif Tabak 30 cm 169 TL
  • Çay Tabağı Seti 199 TL
  • Ayaklı Kek Tabağı 199 TL
  • Bitki Çayı / Kahve Demliği 289 TL
  • Sarımsak Ezici 35 TL
  • Toprak Güveç Tencere 89 TL
  • Toprak Dolma Kapağı 45 TL
  • Toprak Porsiyonluk Güveç 6'lı 79 TL
  • Meyve Bıçağı 3'lü 35 TL
  • Yağlık 750 cc 45 TL
  • Poşet Klipsi 6'lı 29 TL
  • Bakır Çay Bardağı 6'lı 149 TL
  • Organizer Kutu 189 TL
  • Yuvarlak Metal Tepsi 49 TL
HAFTANIN SON İNDİRİMLERİ! 💥 10 Ocak BİM Aktüel kataloğu yayında! Set Üstü Ocak, Elektrikli Süpürge, Blender...

BİM AKTÜEL 10 OCAK CUMA KATALOĞU

  • Balıkçı Makası 49 TL
  • Balıkçı Çanta 349 TL
  • Yağmurluk 289 TL
  • Balıkçı Çizmesi 299 TL
  • Polar Balaklava 59 TL
  • Kesik Parmak Polar Eldiven 89 TL
  • Su İticili Kar Eldiveni 139 TL
  • Polarlı Bere 99 TL
  • Kep 99 TL
  • Polar Boyunluklu Bere 79 TL
  • Polar Eldiven 99 TL
  • Kulaklık 59 TL
HAFTANIN SON İNDİRİMLERİ! 💥 10 Ocak BİM Aktüel kataloğu yayında! Set Üstü Ocak, Elektrikli Süpürge, Blender...

BİM AKTÜEL 10 OCAK CUMA KATALOĞU

  • Keçeden Oyuncak Yapım Kiti 39,50 TL
  • Softie Amigurumi Kiti 109 TL
  • Punch Nakış Kiti 189 TL
  • Nakış Kasnağı Seti 74,50 TL
  • Örgü Makinesi 2.799 TL
  • Çıtçıt Pensesi Seti 379 TL
  • Sıcak Tutkal Tabancası 199 TL
  • Hobi Pens Seti 299 TL
  • 3'lü Yumak Çeşitleri 109 TL
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