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Yeni hafta yeni fırsatlar BİM aktüel 10 Ocak kataloğunda!💥Bu Cuma BİM'de neler var? Set Üstü Ocak, Elektrikli Süpürge, Blender...
Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
10:24
Yeni hafta yeni fırsatlar BİM aktüel 10 Ocak kataloğunda!💥Bu Cuma BİM'de neler var? Set Üstü Ocak, Elektrikli Süpürge, Blender...
BİM aktüel haftanın son indirimleri ile gündemde! Her ihtiyaca uygun birçok ürünün yer aldığı listede set üstü ocak, elektrikli süpürge, blender seti, tost makinesi ve televizyon gibi birçok ürün yer alıyor. Geniş ürün yelpazesiyle zincir marketlerde satışa sunulan ürünler, alışverişseverlerin aktüel katalog listesinde yer alıyor. Peki, bu Cuma BİM'de neler var? İşte, BİM aktüel 10 Ocak Cuma Kataloğu…