Haftanın magazin turu 14-20 Haziran

Bana kızdınız mı?
Sunucu Ece Erken: "Bikinili fotoğraflarım çekildi diye gerçekten çok rahatsız oldum, ağladım. Hemen eski eşim Önder Öztarhan'ı ve babamı arayıp, 'Bana kızdınız mı?' diye sordum"
Ünlü sunucu Ece Erken, bugün ekrana gelecek 'Laf Aramızda' programında, Bilal Özcan'a ilginç açıklamalar yaptı. Televizyon camiasında, fakirlikten gelen çok insan olduğunu öne süren Erken, "Kızlar meşhur olduktan sonra tanıştıkları zengin erkeklerle saçma sapan ilişkiler kuruyor" dedi.
ETEKLİ BİKİNİ GİYERDİM
Geçtiğimiz ay Bodrum'da çekilen bikinili fotoğrafları hakkında da konuşan Ece Erken, çok rahatsız olduğunu belirterek, şunları anlattı: "Benim hayatım boyunca bikinili fotoğrafım çıkmadı. Küçükken pareo gibi etekli bikini giyerdim. Hatta bazı gazeteciler bu yüzden bana 'kıro' derdi. Ama ben bikinili fotoğraflarımın gazete sayfalarında, manşetlerinde olmasından son derece rahatsızlık duyarım..."