Haftanın magazin turu 14-20 Haziran

Zevk erteleyici bir adamım



Kenan Doğulu iyi niyetli bir insan olduğu için başına hep iyi şeyler geldiğini söylüyor ama zaman zaman kadınların onun da canını acıttığını itiraf ediyor: Biraz mazoşistçe bir durum belki ama acıtılmayı seviyorum. Dibe vurduğum zaman yukarı çıkış çok zevkli oluyor. Zaten ben biraz zevk erteleyici bir insanımdır, acele etmem, her şeyi hazmede hazmede yaşarım.



Nike ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Nike Halı Saha Ligi, bugün Taksim'de düzenlenecek finalle sona eriyor. Final maçı sonrasında futbolseverler, Ceza ve Kenan Doğulu konserleri ile coşacak.