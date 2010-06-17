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Haberler Yaşam Haftanın magazin turu 14-20 Haziran
Giriş Tarihi: 17.06.2010 10:13 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 17:18

Haftanın magazin turu 14-20 Haziran

İşte magazin gündeminde son bir haftada yer alan haberler...

Haftanın magazin turu 14-20 Haziran

Zevk erteleyici bir adamım

Kenan Doğulu iyi niyetli bir insan olduğu için başına hep iyi şeyler geldiğini söylüyor ama zaman zaman kadınların onun da canını acıttığını itiraf ediyor: Biraz mazoşistçe bir durum belki ama acıtılmayı seviyorum. Dibe vurduğum zaman yukarı çıkış çok zevkli oluyor. Zaten ben biraz zevk erteleyici bir insanımdır, acele etmem, her şeyi hazmede hazmede yaşarım.

Nike ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Nike Halı Saha Ligi, bugün Taksim'de düzenlenecek finalle sona eriyor. Final maçı sonrasında futbolseverler, Ceza ve Kenan Doğulu konserleri ile coşacak.

Haftanın magazin turu 14-20 Haziran

Çok spor yapmak her zaman iyi değil!

'Bridget Jones'un Günlüğü' isimli filmle şöhrete kavuşan Renee Zellweger, fazla spor yüzünden tanınmaz hale geldi. Önceki gün Daily Mail gazetesi tarafından görüntülenen Zellweger, aşırı kaslı bacakları ve çok zayıflamış yüzüyle eski günlerini aratıyor. Genç oyuncunun hayranları da Zellweger'in spor yapmaya biraz ara vermesini söylüyor.

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Haftanın magazin turu 14-20 Haziran

Bana kızdınız mı?

Sunucu Ece Erken: "Bikinili fotoğraflarım çekildi diye gerçekten çok rahatsız oldum, ağladım. Hemen eski eşim Önder Öztarhan'ı ve babamı arayıp, 'Bana kızdınız mı?' diye sordum"

Ünlü sunucu Ece Erken, bugün ekrana gelecek 'Laf Aramızda' programında, Bilal Özcan'a ilginç açıklamalar yaptı. Televizyon camiasında, fakirlikten gelen çok insan olduğunu öne süren Erken, "Kızlar meşhur olduktan sonra tanıştıkları zengin erkeklerle saçma sapan ilişkiler kuruyor" dedi.

ETEKLİ BİKİNİ GİYERDİM
Geçtiğimiz ay Bodrum'da çekilen bikinili fotoğrafları hakkında da konuşan Ece Erken, çok rahatsız olduğunu belirterek, şunları anlattı: "Benim hayatım boyunca bikinili fotoğrafım çıkmadı. Küçükken pareo gibi etekli bikini giyerdim. Hatta bazı gazeteciler bu yüzden bana 'kıro' derdi. Ama ben bikinili fotoğraflarımın gazete sayfalarında, manşetlerinde olmasından son derece rahatsızlık duyarım..."

Haftanın magazin turu 14-20 Haziran

Sinan Özen'den cüretkar sahneler

Sinan Özen, '2010' isimli albümü için üçüncü video klibini Antalya' da çekti. 'Bilemiyorum' isimli şarkının video klibinde sanatçıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin popüler televizyon sunucularından Seniha Kanatlı eşlik etti. Bir otel odasında gerçekleşen video klip çekiminde, genç sunucu ile Sinan Özen'in cüretkar yatak sahneleri dikkat çekiyor.

Haftanın magazin turu 14-20 Haziran

Manço anısına senaryo yarışması

Barış Manço'nun yaşam felsefesini anlatmak için bir film çekilecek. Filmin senaryosu ise, 'Bir Barış Manço Serüveni' adlı, amatör ve profesyonel tüm senaryo yazarlarına açık bir yarışma ile belirlenecek.

Şarkılarıyla olduğu kadar verdiği barış mesajlarıyla da herkesin gönlünde taht kuran Barış Manço, bir senaryo yarışmasıyla yeniden anılacak. Medyavizyon ve Müzikotek işbirliği ile düzenlenen 'Bir Barış Manço Serüveni' adlı senaryo yarışması; Manço'nun hayranı olan tüm amatör ve profesyonel senaryo yazarlarına açık olacak.

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