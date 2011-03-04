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Haberler Yaşam Haftanın magazin turu
Giriş Tarihi: 04.03.2011 11:30 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 17:20

Haftanın magazin turu

Haftanın magazin turu

Seren'den Gülben'e barış sinyali

Kendisiyle aynı Chanel çizmeyi giyen Gülben Ergen'i taklitçilikle suçlayan Seren Serengil, önceki gün Twitter'a Ergen'in 'Bay Doğru' isimli şarkısını çok beğendiğini yazdı. Arabasında şarkının Rumca'sını dinlediğini yazan Seren Serengil, "Bir saat oldu, hâlâ arabadayım ve yine aynı şarkı çalıyor. Gülben'in 'Bay Doğru' şarkısı yüzünden ne arabaya ne eve hiçbir yere sığamıyorum. Programda çalacağım, taktım" yorumunu yaptı.

Haftanın magazin turu

Yavuz'un Porsche'si 24 ayar!

Motor meslek lisesi mezunu Yavuz Seçkin, 82 model Porsche'sini modifiye edip altın rengine boyadı. Seçkin, '24 Ayar' yazan plaka takacağı otomobilini, 'Das Borak' filminde kullanacak!

YEDİ AYDIR SANAYİDE
Yavuz Seçkin, radyoculukta olduğu kadar araçlar konusunda da uzman çıktı! Motor meslek lisesi mezunu olan komedyen, çekimlerine başlayacağı 'Das Borak' filmi için yedi aydır Maslak Oto Sanayisi'nde çalışıyor. Seçkin, filmde 'Das Borak' karakterinin bineceği otomobili, göz alıcı hale getirebilmek için gecesini gündüzüne katıyor.

40 BİN DOLAR HARCADI
Seçkin, 1982 model Porsche'sini modifiye ediyor. Bugüne kadar 40 bin dolar harcayan ünlü komedyen, 30 bin dolar daha gideceğini söyledi ve ekledi: "Otomobili altın rengine boyadım. Filmde gösteriş budalası olan 'Das Borak'ın Porsche'sinin plakası da '24 Ayar' olacak." (Öner Öngün)

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Haftanın magazin turu

Evde her gün jartiyerle gezmiyorum

'Saba Tümer'le Bu Gece' programına konuk olan 'ikoncan' lakaplı Ivana Sert, moda tasarımcılığından özel hayatına kadar bilinmeyen dünyasını anlattı. İşte Sert'in anlattıkları:

* Türkçe'yi sekiz yıl önce öğrendim. Sürekli burada olduğum için öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü Türkiye'de İngilizce'yi herkes az biliyor. Açık söylüyorum; burada o kadar eğitimli olmalarına rağmen, çok az insan lisan biliyor.
* Ben çocuğumla Sırpça konuşuyorum. Eşim Türkçe konuşuyor. Dadısı da İngilizce... Yani Ateş şu anda üç dil konuşuyor.

AYDA İKİ KEZ HAMAMA GİDERİM
* Beni sokakta mini etekle kesinlikle göremezsiniz. Miniyi sadece davetlerde giyerim. Zaten burada sokakta böyle dolaşmak da çok tehlikeli... Çok laf atıyorlar.
* Günlük hayatımda ve evde jean ve eşofman tercih ediyorum. Yani devamlı seksi iç çamaşırlarıyla, jartiyerlerle filan gezmiyorum. Zaten evde çalışan insanlar var, giyemem de!
* İyi bir evliliğin sırrı; kadının her zaman bakımlı olmasında yatıyor. Ben de kendime bakmak zorundayım. Sadece kocam için değil aslında, sizin için de... Başkaları size bakıyorsa, sizi kıskanıyorsa mutlu olursunuz.
* Kadınların bakımlı olmaları için çok paraya ihtiyaçları yok! Evde kendilerine doğal maskeler yapabilirler. Ben de öyle yapıyorum.
* Ayda iki kez hamama gidiyorum. Cilt için de çok iyi... Kardio, kickboks, yoga ve pilates yapıyorum. Bir de düzenli yemek yiyorum.
* Modacı olmasaydım şarkıcı olacaktım. Ben konservatuvarda piyano eğitimi aldım. Piyano çalıyorum, beste yapıyorum.

Aldatılmayı affedebilirim
* Aldatma bir kerelikse, affedebilirim. İnsan bazen farklı şeyler yapmak isteyebilir. Aldatma; yemek mönünü değiştirmek gibidir, hava değişimi gibidir. Ama tabii ki sürekli olmamalı. Sadece bir gece için, ben de gözümü kapatıp görmezden gelebilirim.
* Bazen kadın âşık da olabiliyor. Mesela kocası çok çalışıp eşini ihmal ederse, kadın da boşlukta kalıyor ve o boşluğu doldurmak istiyor.

Haftanın magazin turu

Galliano aforoz mu edilecek?

Sarhoşken Naziler’e hayranlığını dile getiren ve Yahudi karşıtı hakaretler eden John Galliano, bu hatasıyla hem çevresini hem de işini kaybetti. Yıllar önce açık açık Naziler’i destekleyen Chanel’e göz yuman moda dünyası, Galliano’nun ise ipini çekti.

Hiç kimseye, dininden ya da ırkından dolayı hakaret edilemeyeceğini, bir hakaretle inancın ya da milliyetin asla yan yana getirilmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yine de Şubat ayının sonunda, gelmiş geçmiş en büyük moda dehalarından John Galliano’nun Yahudi düşmanlığından tutuklandığını duyunca sadece “Çok yazık oldu!” diyebildim.

Körkütük sarhoş olan Galliano’nun, biri cep telefonuyla videoya çekilen iki farklı olayda, Yahudi düşmanı hakaretlerde bulunması, ipini çekti. (İdil Demirel)

Haftanın magazin turu

Popüler bir iş yapıyoruz kimse böbürlenmesin!

Bir radyo programına katılan Funda Arar: "Popüler kültürün içinde bir iş yapıyoruz. Kimse böbürlenmesin, 'Ben ustayım' demesin"

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar, radyo JoyTurk'te yayınlanan 'Joy Türk Buluşmalar'ın konuğu oldu. Arar, DJ Gökhan Çınar'a, son albümü 'Aşkın Masum Çocukları'nı anlattı. İşte Arar'ın açıklamaları:
* Bu albüm, diğer albümlerime göre çok daha duygusal oldu. İlk dinleyişlerinden itibaren dinleyicilerimi hırpalıyor. İnsanları çok üzmek istemiyorum ama hayatımızda hüzün hep var! Şarkılar da bu hüznün parçası...

MÜTEVAZI OLALIM
* İlk albümümü inanılmaz bir magazin furyasının olduğunu dönemde yapmıştım. O dönem insanlar, gündemde olmak için trajik olayların içinde bile yer alıyorlardı. Ben risk aldım ve öyle yapmadım. Eğer gündelik bir şarkıyla çıksaydım, ben de o çarkın içinde kaybolurdum.
* Şarkılarımla, insanların hayatlarında önem taşıyan biri olmak istiyorum. Bunu da yaptığım işle, duruşumla, söylemlerimle yapabileceğime inanıyorum.
* Popüler kültürün içinde bir iş yapıyoruz, bunun abartılmaması lazım! Kimse yaptığı işle böbürlenmesin. "Ben ustayım" demesin. Biraz mütevazı olalım, kendimizi yukarılarda görmeyelim.

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