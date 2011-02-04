Haftanın magazin turu

Demet ve Hadise dinlemem



Sıla, neden Hadise ve Demet Akalın dinlemediğini şöyle açıkladı: Çünkü bana hitap etmiyorlar! Ama Funda Arar ve Ziynet Sali’yi beğenirim!



AĞLADIM, SÜRÜNDÜM!

* Magazinde görünmekle albüm satışları arasında bir bağlantı yoktur. Yani bar çıkışı görüntülenmem, benim satışlarımı artırmaz...

* Erkekler için ağladığım, süründüğüm, ilişki sırasında gurursuz olduğum zamanlar da oldu. Ama adı üstünde aşk bu! Herkesin başına gelir böyle şeyler...



GÜLŞEN’İ TAKDİR EDERİM

* Samimi, gerçek ve belli bir çıtanın üzerindekileri severim. Mesela Funda Arar ve Ziynet Sali gibi...

* Demet Akalın ve Hadise dinlemiyorum, çünkü bana hitap etmiyorlar. Gülşen’in albümünü almam ama onu takdir ediyorum. (BAŞAK ÇOKAN)

Sıla: “Büyükleri söylemeye gerek yok, onları zaten seviyoruz. Bunun haricinde Emre Aydın ve Erdem Ergün’ü zevkle dinliyorum...”