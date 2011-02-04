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Haberler Yaşam Haftanın magazin turu
Giriş Tarihi: 04.02.2011 11:56 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 17:21

Haftanın magazin turu

Haftanın magazin turu

Demet ve Hadise dinlemem

Sıla, neden Hadise ve Demet Akalın dinlemediğini şöyle açıkladı: Çünkü bana hitap etmiyorlar! Ama Funda Arar ve Ziynet Sali’yi beğenirim!

AĞLADIM, SÜRÜNDÜM!
* Magazinde görünmekle albüm satışları arasında bir bağlantı yoktur. Yani bar çıkışı görüntülenmem, benim satışlarımı artırmaz...
* Erkekler için ağladığım, süründüğüm, ilişki sırasında gurursuz olduğum zamanlar da oldu. Ama adı üstünde aşk bu! Herkesin başına gelir böyle şeyler...

GÜLŞEN’İ TAKDİR EDERİM
* Samimi, gerçek ve belli bir çıtanın üzerindekileri severim. Mesela Funda Arar ve Ziynet Sali gibi...
* Demet Akalın ve Hadise dinlemiyorum, çünkü bana hitap etmiyorlar. Gülşen’in albümünü almam ama onu takdir ediyorum. (BAŞAK ÇOKAN)
Sıla: “Büyükleri söylemeye gerek yok, onları zaten seviyoruz. Bunun haricinde Emre Aydın ve Erdem Ergün’ü zevkle dinliyorum...”

Haftanın magazin turu

Kahveyi pişirirken havaya uçacaktım

'Kızım Nerede?'nin 'Suna'sı Ece Uslu'nun başından pek çok yangın hadisesi geçmiş: Son olarak cezveyi ocakta unutup uyudum. Az kalsın kahve yüzünden havaya uçacaktım!

atv'de yayınlanan 'Kızım Nerede?' dizisiyle ekrana dönen Ece Uslu, pek çok yangın tehlikesi atlattığını belirterek "Bir keresinde, evde kahve pişirirken cezveyi ocağın üstünde unutup uyudum. Cam açık olmasaydı havaya uçacaktım" dedi.

 

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Haftanın magazin turu

Tüm yaşadıklarımı şarkılarım anlatacak

Hadise, yakında çıkaracağı albümün, yaşadıklarını anlattığını söyledi: Şarkıları dinleyenler; neler yaşamışım, nelere üzülüp nelere sevinmişim çok iyi anlayacaklar.

Önümüzdeki günlerde çıkaracağı yeni albümün hazırlıklarına devam eden Hadise; İstanbul Fashion Week'in ilk gününde düzenlenen karma defileyi izledi. Hadise, kız kardeşi Derya Açıkgöz'le takip ettiği defilenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÇOK BAŞARILI
Özellikle Niyazi Erdoğan'ın 'dolmuş' temalı koleksiyonunu ve defile sırasında çalan Orhan Gencebay'ın 'Batsın Bu Dünya' şarksının remiksini çok beğendiğini söyleyen güzel şarkıcı, şöyle konuştu: "Bıyıklı mankenler ve çalan müzik çok ilginç ve çok başarılı olmuş." Şarkılarında hiç kimseye gönderme yapmadığını söyleyen Hadise, yeni albümünü şöyle anlattı: "Tüm şarkılar, hislerime ve yaşadıklarıma göre yazıldı. Şarkıları dinleyince insanlar Hadise neler yaşamış, nelere üzülmüş, nelere sevinmiş; çok iyi anlayacaklar. Ayrıca hayatımın şarkılarını bir dönem birisi yazdı diye bir şey yok."

BEN ALDIM!
Ünlü şarkıcı, "Sevgililer Günü'nde ne yapacaksınız?" sorusuna, "Ailemle yemek yiyeceğim" yanıtını verdi. Hadise, parmağındaki yüzükler içinse, "O taşları ben aldım, yanlış anlaşılmasın" dedi. (İlker GEZİCİ)

Haftanın magazin turu

Şarkıları hazırladık stresimizi attık

Yüksek Sadakat'in solisti Kenan Vural: En stresli süreci geride bıraktık. Üç şarkımız da hazır! Bu dönem çok verimli geçti ve bizi rahatlattı.

Almanya'da düzenlenecek 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Yüksek Sadakat, yarışma için hazırladıkları üç şarkıyı tamamladı. TRT, önümüzdeki günlerde bu üç şarkının içinden Eurovision'da yarışacak esere karar verecek. (MERVE YURTYAPAN)

Haftanın magazin turu

Yedinci çocuğa hazırlar

Evlat edindikleriyle birlikte toplam altı çocuk sahibi olan Angelina Jolie-Brad Pitt çifti, yedinci çocuklarını bulmak için Namibya'yı merkez seçti!

Noel'i Namibya'da geçiren Angelina Jolie'nin iki yetimhane ziyaretinin sonunda ailesi hakkında verdiği kararlar değişti. Altı çocuğun, kendisi ve Brad Pitt için yeterli olduğunu düşünen Jolie, yetimhane ziyareti sonrası bir çocuk daha evlat edinme kararı aldı. Kızı Zahara'nın yetimhanede kendine benzer çocuklar içinde mutlu olmasından da etkilenen Jolie, ziyaretin ertesi günü Brad Pitt'i de getirip çocuklarla tanıştırdı. Brad Pitt de Jolie ve Zahara'dan gelen bu isteği kabul etmek zorunda kaldı. Jolie, avukatları aracılığıyla uygun bir çocuk bulup evlat edinme işine start verdi.

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