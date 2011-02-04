Haftanın magazin turu

Tüm yaşadıklarımı şarkılarım anlatacak
Hadise, yakında çıkaracağı albümün, yaşadıklarını anlattığını söyledi: Şarkıları dinleyenler; neler yaşamışım, nelere üzülüp nelere sevinmişim çok iyi anlayacaklar.
Önümüzdeki günlerde çıkaracağı yeni albümün hazırlıklarına devam eden Hadise; İstanbul Fashion Week'in ilk gününde düzenlenen karma defileyi izledi. Hadise, kız kardeşi Derya Açıkgöz'le takip ettiği defilenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ÇOK BAŞARILI
Özellikle Niyazi Erdoğan'ın 'dolmuş' temalı koleksiyonunu ve defile sırasında çalan Orhan Gencebay'ın 'Batsın Bu Dünya' şarksının remiksini çok beğendiğini söyleyen güzel şarkıcı, şöyle konuştu: "Bıyıklı mankenler ve çalan müzik çok ilginç ve çok başarılı olmuş." Şarkılarında hiç kimseye gönderme yapmadığını söyleyen Hadise, yeni albümünü şöyle anlattı: "Tüm şarkılar, hislerime ve yaşadıklarıma göre yazıldı. Şarkıları dinleyince insanlar Hadise neler yaşamış, nelere üzülmüş, nelere sevinmiş; çok iyi anlayacaklar. Ayrıca hayatımın şarkılarını bir dönem birisi yazdı diye bir şey yok."
BEN ALDIM!
Ünlü şarkıcı, "Sevgililer Günü'nde ne yapacaksınız?" sorusuna, "Ailemle yemek yiyeceğim" yanıtını verdi. Hadise, parmağındaki yüzükler içinse, "O taşları ben aldım, yanlış anlaşılmasın" dedi. (İlker GEZİCİ)