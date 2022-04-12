HAKİM İZLE! ATV Hakim son bölüm full izle I 2. bölüm tamamı kesintisiz izle!

Hakim 2. Yeni bölüm izle... Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi ikinci bölümüyle bu akşam televizyon ekranlarına geldi. Dizinin 11 Nisan tarihli bölümünü kesintisiz şekilde izlemek isteyenler Hakim 2. Yeni son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Dizide bu hafta Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. İşte Atv ile Hakim 2. Yeni son bölüm izle ekranı ve detaylar...