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Hakimden akılalmaz kumpas! Kendisini reddeden kadına bakın neler yaptı
Giriş Tarihi: 30.01.2023 07:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
07:17
Hakimden akılalmaz kumpas! Kendisini reddeden kadına bakın neler yaptı
Konya'da Sulh Ceza Hakimi İsmail E. bir yakını aracılığıyla tanıştığı kadınla buluştuğu restoranda kadının başka bir erkek arkadaşı masaya gelince sinirlendi. Kadına hakaret mesajı atıp masadan kalktıktan sonra polisi arayan hakim, kadın ile yanındaki erkeğe ait bilgileri polise verip, ikilinin uyuşturucu ticareti yaptığını söyledi.