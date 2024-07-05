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Hakimden liseli stajyere cinsel saldırı: Perdeleri kapattı dudağımı öpmek istedi 6-7 kez…
Giriş Tarihi: 05.07.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
13:13
Hakimden liseli stajyere cinsel saldırı: Perdeleri kapattı dudağımı öpmek istedi 6-7 kez…
36 yaşındaki hakim A.E. yanında staj yapan liseli B.I.'ya cinsel saldırıda bulundu. Hakimi şikayet eden 18 yaşındaki genç kız şöyle konuştu: "Bir gün odasında çok güzel olduğumu söyledi. Sonra dans edelim dedi. Elini belime koydu. Dans sırasında bana 6-7 kez…