Hakimden liseli stajyere cinsel saldırı: Perdeleri kapattı dudağımı öpmek istedi 6-7 kez…

'PERDELERİ KAPATTI | DUDAĞIMI ÖPMEK İSTEDİ

Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen mağdur B.I., "Staj yaptığım bir gün odasında çok güzel olduğumu söyledi. Daha sonra konu yüzmeye geldi, yüzmeyi sevdiğimi söyleyince bana yüzerken videom olup olmadığını sordu. Olmadığını söyledim.