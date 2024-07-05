Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hakimden liseli stajyere cinsel saldırı: Perdeleri kapattı dudağımı öpmek istedi 6-7 kez…
Giriş Tarihi: 05.07.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 13:13

Hakimden liseli stajyere cinsel saldırı: Perdeleri kapattı dudağımı öpmek istedi 6-7 kez…

36 yaşındaki hakim A.E. yanında staj yapan liseli B.I.'ya cinsel saldırıda bulundu. Hakimi şikayet eden 18 yaşındaki genç kız şöyle konuştu: "Bir gün odasında çok güzel olduğumu söyledi. Sonra dans edelim dedi. Elini belime koydu. Dans sırasında bana 6-7 kez…

DHA
Hakimden liseli stajyere cinsel saldırı: Perdeleri kapattı dudağımı öpmek istedi 6-7 kez…

Mide bulandıran olay Adana'da yaşandı. Bir lisenin Adalet Bölümü'nde öğrenim gören B.I., 2022 yılının Eylül ayında Adana 4'üncü Çocuk Mahkemesi hakimi A.E.'nin yanında staj yapmaya başladı. Hakim A.E., haftanın 3 günü yanında staj yapan B.I.'ya iddiaya göre kasım ayında odasında cinsel saldırıda bulundu.

Hakimden liseli stajyere cinsel saldırı: Perdeleri kapattı dudağımı öpmek istedi 6-7 kez…

Olayın ardından psikolog kuzenine yaşadıklarını anlatan B.I., annesinin de öğrenmesi ile okul müdürüne giderek durumu bildirdi. Okul yönetiminin devreye girmesi ile Adana 4'üncü Çocuk Mahkemesi hakimi A.E. hakkında soruşturma açıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hakimden liseli stajyere cinsel saldırı: Perdeleri kapattı dudağımı öpmek istedi 6-7 kez…

Soruşturma aşamasında hakimin önce görev yeri değiştirildi, ardından görevden uzaklaştırıldı. Adana Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanarak, hakim hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hakimden liseli stajyere cinsel saldırı: Perdeleri kapattı dudağımı öpmek istedi 6-7 kez…

'PERDELERİ KAPATTI | DUDAĞIMI ÖPMEK İSTEDİ
Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen mağdur B.I., "Staj yaptığım bir gün odasında çok güzel olduğumu söyledi. Daha sonra konu yüzmeye geldi, yüzmeyi sevdiğimi söyleyince bana yüzerken videom olup olmadığını sordu. Olmadığını söyledim.

Hakimden liseli stajyere cinsel saldırı: Perdeleri kapattı dudağımı öpmek istedi 6-7 kez…

Sonra konu birden alkole geldi. Biraz daha konuştuktan sonra bana dans etmeyi sevip sevmediğimi sordu. Ben dans etmeyi bilmediğimi söyledim. Daha sonra perdeleri kapattı.

SON DAKİKA