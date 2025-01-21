Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan hakimlik ve savcılık sınavı, binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Zorlu sınav sürecinin ardından adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, Hakimlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?