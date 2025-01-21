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Hakimlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
12:32
Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuçları, binlerce aday tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Türkiye genelinde bir katılımla gerçekleşen sınav, adayların mesleki bilgi ve yetkinliklerini ölçmeyi hedefledi. Şimdi ise gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Hakimlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları sorgulama ekranı 2025!