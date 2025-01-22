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HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2025 Hakimlik sınavı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
10:12
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2025 Hakimlik sınavı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuçları, binlerce aday tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Türkiye genelinde bir katılımla gerçekleşen sınav, adayların mesleki bilgi ve yetkinliklerini ölçmeyi hedefledi. Peki, Hakimlik sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları sorgulama ekranı 2025!