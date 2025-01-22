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Haberler Yaşam HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2025 Hakimlik sınavı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:04

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2025 Hakimlik sınavı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuçları, binlerce aday tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Türkiye genelinde bir katılımla gerçekleşen sınav, adayların mesleki bilgi ve yetkinliklerini ölçmeyi hedefledi. Şimdi ise gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Hakimlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları sorgulama ekranı 2025!

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2025 Hakimlik sınavı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan hakimlik ve savcılık sınavı, binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Zorlu sınav sürecinin ardından adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, Hakimlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2025 Hakimlik sınavı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

HAKİMLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

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HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2025 Hakimlik sınavı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

SINAV SONUÇLARI SORRGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2025 Hakimlik sınavı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2025 Hakimlik sınavı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
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