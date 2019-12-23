Hakkari kayak merkezi kayak tutkunlarını ağırlamaya hazır

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, 15 milyon lira yatırımla pist kapasitesi artırılan ve dörtlü telesiyej kurulan 2800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezini ziyaret etti. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdür Yardımcısı Savaş Şimşek ile geldiği merkezde ilgililerden bilgi aldı, beraberindekilerle yeni kurulan dörtlü telesiyeje binerek, pistin başlangıç noktasına çıktı. Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yapılan telesiyej ve oluşturulan pistin bu kış kayakseverlere hizmet edeceğini söyledi.