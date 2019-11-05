Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor

Hakkari'de 2800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kentin 2800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, bu sezon da yeni yatırımlarla kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Kar örtüsünün en uzun süre kaldığı bölgelerden biri olan merkez, yaklaşık 15 milyon liraya mal olan ve yapımı tamamlanan 4'lü telesiyej ile daha uzun yeni pist alanlarına kavuştu.