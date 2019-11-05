Türkiye'nin en iyi haber sitesi

kayak tutkunlarını bekliyor

'de 2800 rakımlı 'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kentin 2800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, bu sezon da yeni yatırımlarla kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Kar örtüsünün en uzun süre kaldığı bölgelerden biri olan merkez, yaklaşık 15 milyon liraya mal olan ve yapımı tamamlanan 4'lü telesiyej ile daha uzun yeni pist alanlarına kavuştu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 05.11.2019 09:33
Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor
Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor
Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor
Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor
Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor
BİZE ULAŞIN