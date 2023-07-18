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Haberler Yaşam Hakkari’de kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı: Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 13:58

Hakkari’de kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı: Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı!

Hakkari'de Cilo- Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiden Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldı. Adalet Bakanlığı'nda memur olarak görev yapan Koç'un cenazesi ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. İşte yürekleri yakan haberin detayları

MUSA DÜZENCİ
AHMET KAVAK
Hakkari’de kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı: Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı!

Cilo Buzulları bölgesinde kırılan buzulların oluşturduğu çukura düşen 4 kişiden 2'si ilk gün sağ kurtarılmış, kaybolan Hakime Koç (İstanbul) ve Mehmet Aydın'ın (Şırnak) bulunması için de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmüştü.

Hakkari’de kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı: Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı!

Bugün de sabahın erken saatlerinde Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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Hakkari’de kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı: Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı!

İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekiplerin de katıldığı çalışmalar sonucunda Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldı.

Hakkari’de kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı: Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı!

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bugün yürütülen çalışmalarda Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Akbıyık, "Kayıp coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın bulunması için de çalışmaların sürdüğünü ve bir saate kadar bulunabileceğini umut ediyoruz" dedi.

Hakkari’de kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı: Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı!

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