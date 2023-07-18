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Hakkari’de kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı: Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 13:02
Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
13:58
Hakkari’de kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı: Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı!
Hakkari'de Cilo- Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiden Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldı. Adalet Bakanlığı'nda memur olarak görev yapan Koç'un cenazesi ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. İşte yürekleri yakan haberin detayları