Hakkari’de kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı: Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı!

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bugün yürütülen çalışmalarda Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Akbıyık, "Kayıp coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın bulunması için de çalışmaların sürdüğünü ve bir saate kadar bulunabileceğini umut ediyoruz" dedi.