Haberler Yaşam Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Hakkari'de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 15:11

Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Hakkari'de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Hakkari'de yarın okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt aramaya başladı. Ülkemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pek çok il için valiliklerden okul tatili açıklamaları peş peşe geldi. Yoğun kar yağışının önümüzdeki birkaç gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler ve velileri, 7 Şubat Salı Hakkari'de okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Hakkari Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 7 Şubat Salı Hakkari'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Hakkari kar tatili son durum...