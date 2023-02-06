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Haberler Yaşam Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Hakkari'de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 15:11

Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Hakkari'de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Hakkari'de yarın okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt aramaya başladı. Ülkemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pek çok il için valiliklerden okul tatili açıklamaları peş peşe geldi. Yoğun kar yağışının önümüzdeki birkaç gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler ve velileri, 7 Şubat Salı Hakkari'de okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Hakkari Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 7 Şubat Salı Hakkari'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Hakkari kar tatili son durum...

Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Hakkari’de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

6-9 ŞUBAT 2023 HAKKARİ HAVA DURUMU

6 Şubat 2023 Pazartesi: Kar yağışlı 1°

7 Şubat 2023 Salı: Yoğun kar yağışlı 0°

8 Şubat 2023 Çarşamba: Karlı -2°

9 Şubat 2023 Perşembe: Karlı -2°

Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Hakkari’de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

7 Şubat Salı Hakkari'de okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şubat ayı ile beraber yurt genelinde soğuk hava etkisini gösterdi. Hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkisini artırmaya devam edeceğini açıkladı. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle "7 Şubat Salı Hakkari'de okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Hakkari kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Hakkari Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

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Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Hakkari’de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

HAKKARİ'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİ!

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 55 köy ile 173 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. Kent merkezi ile ilçelerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 55 köy ile 173 mezraya ulaşım sağlanamazken, kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı. Karda kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, kent merkezinde de belediye ekipleri kar temizliği yapıyor.

Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Hakkari’de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar, özel öğretim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 6 Şubat Pazartesi günü ara verildi. Engelli ve hamile kamu personelinin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Hakkari’de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

7 ŞUBAT SALI HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

7 Şubat 2023 Salı günü Hakkari'de yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise 0 ila -5 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

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