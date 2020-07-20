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Haliç'te trafik yoğunluğu! İBB çalışması nedeniyle trafik kilitlendi

'nde yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. O görüntüler objektiflere böyle yansıdı!

Giriş Tarihi: 20.07.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 08:44
Haliç'te trafik yoğunluğu! İBB çalışması nedeniyle trafik kilitlendi

İstanbullular bir süredir Haliç trafiği nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

Haliç'te trafik yoğunluğu! İBB çalışması nedeniyle trafik kilitlendi

Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Haliç'te trafik yoğunluğu! İBB çalışması nedeniyle trafik kilitlendi

İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Haliç'te trafik yoğunluğu! İBB çalışması nedeniyle trafik kilitlendi

Trafik durma noktasına geldi.

Haliç'te trafik yoğunluğu! İBB çalışması nedeniyle trafik kilitlendi

Bir süredir devame den çalışmalar nedneiyle ortaya çıkan görüntüler objektiflere böyle yansıdı.

Haliç'te trafik yoğunluğu! İBB çalışması nedeniyle trafik kilitlendi
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Haliç'te trafik yoğunluğu! İBB çalışması nedeniyle trafik kilitlendi
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