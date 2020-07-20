HaberlerGaleriHaliç'te trafik yoğunluğu! İBB çalışması nedeniyle trafik kilitlendi
Haliç'te trafik yoğunluğu! İBB çalışması nedeniyle trafik kilitlendi
Haliç Köprüsü'nde yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. O görüntüler objektiflere böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 20.07.2020
08:38
Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
08:44
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ