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'te yelkenli battı

'te yelkenli bir battı. Teknede bulunan iki kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 15:59
Haliç'te yelkenli battı

'te 2 kişinin bulunduğu yelkenli saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknenin battığını görenler hemen polise haber verdi.

Haliç'te yelkenli battı

Yarısı suyun altında kalan teknenin üstünde bekleyen 2 kişi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi tarafından kurtarıldı. Bir süre deniz polisinin botunda bekleyen 2 kişi, arkadaşlarının botuyla batan yelkenli teknenin yanına geldi

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Haliç'te yelkenli battı

Teknenin etrafında güvenlik önlemi alan deniz polisi bir bölümü su altındaki tekneyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Haliç'te yelkenli battı

Yaklaşık 2 saat sonra halatla deniz polisinin teknesine bağlanan yelkenli düzeltilerek kıyaya çekildi. Yelkenliden kurtarılan iki kişi de arkadaşlarının botuna binerek kıyıya götürüldü.

Haliç'te yelkenli battı

KURTARILMA ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Haliç'te yelkenli battı
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Haliç'te yelkenli battı
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