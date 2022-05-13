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Haberler Yaşam Halife bin Zayid El Nahyan kimdir? Vefat eden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 23:20 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 23:21

Halife bin Zayid El Nahyan kimdir? Vefat eden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan'ın hayatını kaybettiği haberi yerli ve yabancı haber ajansları üzerinden son dakika haberi olarak duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından vefat eden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler "Halife bin Zayid El Nahyan kimdir, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Halife bin Zayid El Nahyan kimdir, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Halife bin Zayid El Nahyan kimdir? Vefat eden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan vefat etti. Bu son dakika haberinin ardından vefata ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun şekilde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı "Halife bin Zayid El Nahyan kimdir, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

HALİFE BİN ZAYİD EL NAHYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ, ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Halife bin Zayid El Nahyan hayatı ve diğer tüm detaylar şöyle;

Halife bin Zayid El Nahyan kimdir? Vefat eden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?

ŞEYH HALİFE BİN ZAYİD EL-NAHYAN KİMDİR?

1948 doğumlu olan Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan Abu Dabi Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin şimdiki devlet başkanıydı. Ölen babası Zayid bin Sultan el-Nahyan'ın yerine 3 Kasım 2004 tarihinde göreve başladı. Babasının hastalığı sırasında devlet başkanı vekili olmuştu. Aynı zamanda Abu Dabi Kalkınma Fonu'nun başkanıdır.

Forbes'a göre, Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan 19 milyar dolar tahmini serveti ile dünyanın üçüncü zengin hükümdarıydı.

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Halife bin Zayid El Nahyan kimdir? Vefat eden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?

2019'DA 4. KEZ DEVLET BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan (71), yeniden Devlet Başkanı seçildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, ülkedeki yedi emirliğin yöneticilerinden oluşan Yüksek Konseyin Halife Al Nahyan'ı 4'üncü dönem Devlet Başkanı olarak seçtiği belirtildi.

Ülkeyi 15 yıldan bu yana yöneten Al Nahyan, 5 yıl daha BAE Devlet Başkanlığı yapacak.

Halife bin Zayid El Nahyan kimdir? Vefat eden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?

2014 yılında geçirdiği felcin ardından acilen ameliyata alınan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, sağlık sorunları nedeniyle kameraların karşısına nadiren çıkıyor. Bu durum, muhalifleri tarafından "ülkenin fiili devlet başkanı Al Nahyan değil" şeklinde yorumlanıyor.

BAE; Abu Dabi, Dubai, Eş-Şarika, El-Fuceyra, Ummul Kayveyn, Acman ve Ras el-Hayme olmak üzere 7 emirlikten oluşuyor.

Halife bin Zayid El Nahyan kimdir? Vefat eden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?

YERİNE KİM GEÇECEK?

Anayasaya göre Devlet Başkanı Yardımcısı olan ve aynı zamanda Dubai emiri olan Şeyh Muhammede bin Rashid el-Maktum 7 emirliğin liderinden oluşan federal konseyin toplanmasına kadar geçici olarak liderliği üstlenecek.

7 emirin 30 gün içinde yeni devlet başkanı için oylama yapması bekleniyor.

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