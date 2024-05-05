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Haberler Yaşam Halının üstündeki telefonu bulabilir misiniz? Sosyal medya bu fotoğrafla çalkalanıyor…
Giriş Tarihi: 05.05.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 11:40

Halının üstündeki telefonu bulabilir misiniz? Sosyal medya bu fotoğrafla çalkalanıyor…

Halının üstündeki telefonu fark edebildiniz mi? Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor. Oldukça desenli ve göz yorucu olan bu halının üstünde bir telefon bulunuyor. Bu telefonu ise bulmak sanıldığı kadar kolay değil. Peki, sizin dikkatiniz o telefonu bulmaya yetecek mi?

Halının üstündeki telefonu bulabilir misiniz? Sosyal medya bu fotoğrafla çalkalanıyor…

Sosyal medya halının üstündeki telefonu bulmaya çalışıyor. Dikkat, görsel ve zeka testini içerisinde barındıran bu görselde hedeflenen halının üzerindeki telefonu bulmak. Ancak çoğu kişi bunu göremiyor. Büyük dikkat isteyen bu testte açık söylemek gerekirse biz de telefonu bulmakta oldukça zorlandık. İşte sosyal medyada viral olan dikkat testi ve detaylar...

Halının üstündeki telefonu bulabilir misiniz? Sosyal medya bu fotoğrafla çalkalanıyor…

Psikolojide insanların bilinaltındaki bazı sorunları çözüme kavuşturabilmek adına bazı görseller kullanılır. Kişinin görsel üzerinde algıladığı bazı semboller uzman isimlerce yorumlanır ve aslında psikolojik analizi yapılabilir. Bu çokça kullanılan bir yöntemdir. Şimdi size göstereceğimiz bu görsele dikkat. Çünkü bu tartışma konusu resimde gördüklerinizle size bilinçaltınızın neye takıntılı olduğunu söyleyeceğiz...

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Halının üstündeki telefonu bulabilir misiniz? Sosyal medya bu fotoğrafla çalkalanıyor…

Yukarıda gördüğünüz Oleg Shupliak'a ait bu resimde ilk olarak ne görüyorsunuz?

A)Yaşlı bir adamın yüzü
B)Kırık şemsiyeyi tutan bir kadın
C)Kadının arkasındaki çiçekler

Halının üstündeki telefonu bulabilir misiniz? Sosyal medya bu fotoğrafla çalkalanıyor…

Oleg Shupliak, Ukraynalı illüzyonist bir sanatçı ressam olarak tanınmaktadır. İllüzyonist sanatçıdan kasıt; Shupliak'ın resimlerinde çoğu zaman tarihten bir kişinin portresi ile bağdaştırılmış nesneler olur. Çoğu insan bu resimlerde farklı imgeler görür veya algılar.

Halının üstündeki telefonu bulabilir misiniz? Sosyal medya bu fotoğrafla çalkalanıyor…

Eğer bu resme baktığınız anda ilk gördüğünüz şey yaşlı bir adam yüzüyse;

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