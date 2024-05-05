Halının üstündeki telefonu bulabilir misiniz? Sosyal medya bu fotoğrafla çalkalanıyor…

Psikolojide insanların bilinaltındaki bazı sorunları çözüme kavuşturabilmek adına bazı görseller kullanılır. Kişinin görsel üzerinde algıladığı bazı semboller uzman isimlerce yorumlanır ve aslında psikolojik analizi yapılabilir. Bu çokça kullanılan bir yöntemdir. Şimdi size göstereceğimiz bu görsele dikkat. Çünkü bu tartışma konusu resimde gördüklerinizle size bilinçaltınızın neye takıntılı olduğunu söyleyeceğiz...