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Halının üstündeki telefonu bulabilir misiniz? Sosyal medya bu fotoğrafla çalkalanıyor…
Giriş Tarihi: 05.05.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
11:40
Halının üstündeki telefonu bulabilir misiniz? Sosyal medya bu fotoğrafla çalkalanıyor…
Halının üstündeki telefonu fark edebildiniz mi? Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor. Oldukça desenli ve göz yorucu olan bu halının üstünde bir telefon bulunuyor. Bu telefonu ise bulmak sanıldığı kadar kolay değil. Peki, sizin dikkatiniz o telefonu bulmaya yetecek mi?