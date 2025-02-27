Halk otobüsünde öldürülen Enes Yiğithan Toraman davasında ilk duruşma: Mahkemedeki ifadeler kan dondurdu! “Senin yeğenini sinkaf ettim, 4 bacını da sinkaf edeceğim…”

"KÜFÜRLER EDİYORDU"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Volkan A., maktulün ailesi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Maktulün yeğeni ile evli olduğunu söyleyen tutuklu sanık Volkan A., "Maktul yeğenim ile evliydi. Enes ile yeğenim kaçarak evlendi. Enes, Kübra'yı darp ederek kolunu yerinden çıkardı. Bu sebeple aramızda sürtüşme başladı. Küfürler ediyordu. Kübra boşanma davası açtı ancak sonrasında barıştılar. Bunun üzerine konuyu kapattık. Enes'in kadın ticareti yaptığına dair konuşmalara da şahit oldum. Kübra'yı merak ettim, Enes kendisini tehdit mi ediyor yoksa kendi rızası ile mi kocasının evine kalıp kalmadığını sordum ancak yeğenim cevap vermedi. Bunun üzerine Enes ile konuşmak için Karamürsel'deki iş yerine gittim ancak kendisini bulamadım. Geri dönmek için otobüse bindim, tesadüfen Enes'i orada gördüm" diye konuştu.

