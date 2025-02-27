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Halk otobüsünde öldürülen Enes Yiğithan Toraman davasında ilk duruşma: Mahkemedeki ifadeler kan dondurdu! “Senin yeğenini sinkaf ettim, 4 bacını da sinkaf edeceğim…”
Giriş Tarihi: 27.02.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
21:08
Halk otobüsünde öldürülen Enes Yiğithan Toraman davasında ilk duruşma: Mahkemedeki ifadeler kan dondurdu! “Senin yeğenini sinkaf ettim, 4 bacını da sinkaf edeceğim…”
Kocaeli'de 29 yaşındaki Enes Yiğithan Toraman eşinin dayısı 39 yaşındaki Volkan A., tarafından özel halk otobüsünde bıçakla öldürüldü. Hastaneye kaldırılan Toraman hayatını kaybederken, Volkan A., başka bir otobüste kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı dayının yargılanmasına başlanırken mahkemedeki ifadeler kan dondurdu. "Senin yeğenini sinkaf ettim, 4 bacını da sinkaf edeceğim…"