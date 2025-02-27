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Haberler Yaşam Halk otobüsünde öldürülen Enes Yiğithan Toraman davasında ilk duruşma: Mahkemedeki ifadeler kan dondurdu! “Senin yeğenini sinkaf ettim, 4 bacını da sinkaf edeceğim…”
Giriş Tarihi: 27.02.2025 21:08 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 21:08

Halk otobüsünde öldürülen Enes Yiğithan Toraman davasında ilk duruşma: Mahkemedeki ifadeler kan dondurdu! “Senin yeğenini sinkaf ettim, 4 bacını da sinkaf edeceğim…”

Kocaeli'de 29 yaşındaki Enes Yiğithan Toraman eşinin dayısı 39 yaşındaki Volkan A., tarafından özel halk otobüsünde bıçakla öldürüldü. Hastaneye kaldırılan Toraman hayatını kaybederken, Volkan A., başka bir otobüste kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı dayının yargılanmasına başlanırken mahkemedeki ifadeler kan dondurdu. "Senin yeğenini sinkaf ettim, 4 bacını da sinkaf edeceğim…"

İHA
Halk otobüsünde öldürülen Enes Yiğithan Toraman davasında ilk duruşma: Mahkemedeki ifadeler kan dondurdu! Senin yeğenini sinkaf ettim, 4 bacını da sinkaf edeceğim…

Kan donduran olay, Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste yolculuk yapan Enes Yiğithan Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen eşinin dayısı Volkan A. (39) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yolcuların gözü önünde Toraman'ı defalarca bıçaklayan zanlı, cinayetin ardından arka kapıdan inerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan Toraman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Halk otobüsünde öldürülen Enes Yiğithan Toraman davasında ilk duruşma: Mahkemedeki ifadeler kan dondurdu! Senin yeğenini sinkaf ettim, 4 bacını da sinkaf edeceğim…

Kaçan şahsı yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Volkan A'yı başka bir otobüsle İzmit'e giderken Gölcük'te yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enes Yiğithan Toraman ile eşinin gönüllü olarak kaçarak evlendikleri, bu olaydan sonra aileler arasında başlayan husumetin barış ile neticelendiği, Toraman çiftinin de bir bebeklerinin bulunduğu öğrenildi. Cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede, Enes Yiğithan Toraman'ın kalbi başta olmak üzere vücudunda toplam 15 bıçak darbesi bulunduğu bilgisi yer aldı.

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Halk otobüsünde öldürülen Enes Yiğithan Toraman davasında ilk duruşma: Mahkemedeki ifadeler kan dondurdu! Senin yeğenini sinkaf ettim, 4 bacını da sinkaf edeceğim…

"KÜFÜRLER EDİYORDU"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Volkan A., maktulün ailesi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Maktulün yeğeni ile evli olduğunu söyleyen tutuklu sanık Volkan A., "Maktul yeğenim ile evliydi. Enes ile yeğenim kaçarak evlendi. Enes, Kübra'yı darp ederek kolunu yerinden çıkardı. Bu sebeple aramızda sürtüşme başladı. Küfürler ediyordu. Kübra boşanma davası açtı ancak sonrasında barıştılar. Bunun üzerine konuyu kapattık. Enes'in kadın ticareti yaptığına dair konuşmalara da şahit oldum. Kübra'yı merak ettim, Enes kendisini tehdit mi ediyor yoksa kendi rızası ile mi kocasının evine kalıp kalmadığını sordum ancak yeğenim cevap vermedi. Bunun üzerine Enes ile konuşmak için Karamürsel'deki iş yerine gittim ancak kendisini bulamadım. Geri dönmek için otobüse bindim, tesadüfen Enes'i orada gördüm" diye konuştu.

Halk otobüsünde öldürülen Enes Yiğithan Toraman davasında ilk duruşma: Mahkemedeki ifadeler kan dondurdu! Senin yeğenini sinkaf ettim, 4 bacını da sinkaf edeceğim…

"KÜFÜR EDİNCE BIÇAKLADIM"


Otobüse binince arakasını döndüğünü ve Enes'in kendisine küfür ettiğini iddia eden Volkan A., "Bana küfür edince kendisini bıçakladım. Kendisi ile sürtüşmelerimizden dolayı bıçak taşımaya başlamıştım. Enesin silah taşıdığını ve yakalattırdığını biliyordum. Bana ettiği küfürler ve silah taşıdığını bildiğim için o panikle olay gerçekleşti. Enes beni sürekli tehdit ediyordu, bana konumlar atıyordu. Enes ile aynı durakta mı otobüse bindik bilmiyorum, o an onu görmedim" şeklinde konuştu.

Halk otobüsünde öldürülen Enes Yiğithan Toraman davasında ilk duruşma: Mahkemedeki ifadeler kan dondurdu! Senin yeğenini sinkaf ettim, 4 bacını da sinkaf edeceğim…

"OĞLUMU 15 KERE BIÇAKLAMIŞ"

Sanıktan şikayetçi olan maktulün annesi Filiz Altan, "Sanığın dediği hiçbirine katılmıyoruz. Kübra, 15 yaşından beri dayısından işkence gördüğünü, hatta kendisini bıçaklamaya kalkıştığını söylerdi. Oğlum daha önce küfür etmiş olabilir ancak sanığın dediği kadar yoktur. 5 dakikada oğlumun siniri yatışırdı. Oğlum kendilerine özür mesajları da yazmıştır. Ailenin tamamından şikayetçiyim. Anne ve babası varken neden sanık bu konuya dahil oldu anlamış değilim. Olaydan önce Kübra ile Enes kavga etmişti. Kübra, 'Enes'in ölmesini istiyorum' dedi. 3 gün sonra da oğlum öldürüldü" ifadelerini kullandı. Maktulün babası Yusuf Toraman ise, "Oğlum sigara dahi içmeyen bir insandı. Oğlum evlendikten sonra değişmeye başladı. Sanık, bana ve eşime de küfür etti. Oğlumu 15 kere bıçaklamış. Oğlum katledildi. Sanığa az ceza verirseniz sanık kürsüsünde ben olurum, o başka yerde olur" dedi.

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