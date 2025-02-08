HALKA ARZ TAKVİMİ 10-15 ŞUBAT: SPK 2 yeni şirkete onay verdi! Bu hafta hangi şirketler talep toplayacak?

BULLS GİRİŞİM HALKA ARZ OLUYOR!

Bulls Girişim halka arz tarihleri şuan hazırlanıyor.

Tamamı eşit dağıtım yapılacak olan hisse T1-T2 uygun olarak belirlenirken katılım endeksine uygunluk durumu henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde uygunluk durumu netleşecek. Fonun kullanım yerleri arasında %40 Savunma sanayi sektörü şirketlerine yatırım, %50 Diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım ve %10 İşletme sermayesi yer alıyor.

SPK tarafından başvurusu onaylanan hissenin fiyatı 12,18 TL olarak belirlendi. Kodunun önümüzdeki günler içerisinde duyurulması bekleniyor.