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HALKA ARZ TAKVİMİ 10-15 ŞUBAT: SPK 2 yeni şirkete onay verdi! Bu hafta hangi şirketler talep toplayacak?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
12:16
HALKA ARZ TAKVİMİ 10-15 ŞUBAT: SPK 2 yeni şirkete onay verdi! Bu hafta hangi şirketler talep toplayacak?
SPK, 2 yeni şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Borsa yatırımcıları ise halka arz takvimine dair araştırmalarını sürdürüyor. 10-15 Şubat tarihlerini kapsayan süreç netleşti. Son dönemde birçok şirket başvuruda bulunurken, yatırımcıların talep toplama süreçlerine olan ilgisi de oldukça fazla. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. talep toplamaya başlayacak.Diğer üç şirketin ise sonuçları bekleniyor. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?