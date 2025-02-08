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Haberler Yaşam HALKA ARZ TAKVİMİ 10-15 ŞUBAT: SPK 2 yeni şirkete onay verdi! Bu hafta hangi şirketler talep toplayacak?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:16

HALKA ARZ TAKVİMİ 10-15 ŞUBAT: SPK 2 yeni şirkete onay verdi! Bu hafta hangi şirketler talep toplayacak?

SPK, 2 yeni şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Borsa yatırımcıları ise halka arz takvimine dair araştırmalarını sürdürüyor. 10-15 Şubat tarihlerini kapsayan süreç netleşti. Son dönemde birçok şirket başvuruda bulunurken, yatırımcıların talep toplama süreçlerine olan ilgisi de oldukça fazla. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. talep toplamaya başlayacak.Diğer üç şirketin ise sonuçları bekleniyor. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

HALKA ARZ TAKVİMİ 10-15 ŞUBAT: SPK 2 yeni şirkete onay verdi! Bu hafta hangi şirketler talep toplayacak?

Yeni halka arz tarihleri netleşti. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan halka arz takvimine göre, 10-15 Şubat 2025 tarihleri arasında iki şirketin talep toplama süreci başlayacak. Peki, hangi şirketler halka arz olacak? İşte talep toplayacak şirketler listesi

HALKA ARZ TAKVİMİ 10-15 ŞUBAT: SPK 2 yeni şirkete onay verdi! Bu hafta hangi şirketler talep toplayacak?

HALKA ARZ TAKVİMİ BELLİ OLDU
Yeni haftayla bilrikte 2 yeni şirket halka açılıyor. İşte bu şirketler:
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. 12-13-14 Şubat
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Henüz tarihler belli olmadı, hazırlık aşamasında)
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.(Talep toplama sona erdi, sonuçları bekleniyor.)

Enda Enerji Holding A.Ş.(Talep toplama sona erdi, sonuçları bekleniyor.)

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HALKA ARZ TAKVİMİ 10-15 ŞUBAT: SPK 2 yeni şirkete onay verdi! Bu hafta hangi şirketler talep toplayacak?

BALSU GIDA SAN. HALKA ARZ OLUYOR!

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzında 12-13-14 Şubat tarihlerinde talep toplanacak.

Balsu halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 17,57 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak Balsu halka arzda 278.000.000 lot verilecek. Halka arz BALSU bist koduyla Yıldız Pazar Borsası'nda işlem görecek.

Halka arz kapsamında Balsu Gıda'nın mevcut 1.000.000.000 TL'lik sermayesi, 112.000.000 TL bedelli artışla 1.112.000.000 TL'ye çıkarılacak. Bunun yanı sıra, şirketin ortağı CZ Holding A.Ş., sahip olduğu 166.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payları halka arza konu edecek.

HALKA ARZ TAKVİMİ 10-15 ŞUBAT: SPK 2 yeni şirkete onay verdi! Bu hafta hangi şirketler talep toplayacak?

BULLS GİRİŞİM HALKA ARZ OLUYOR!

Bulls Girişim halka arz tarihleri şuan hazırlanıyor.

Tamamı eşit dağıtım yapılacak olan hisse T1-T2 uygun olarak belirlenirken katılım endeksine uygunluk durumu henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde uygunluk durumu netleşecek. Fonun kullanım yerleri arasında %40 Savunma sanayi sektörü şirketlerine yatırım, %50 Diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım ve %10 İşletme sermayesi yer alıyor.

SPK tarafından başvurusu onaylanan hissenin fiyatı 12,18 TL olarak belirlendi. Kodunun önümüzdeki günler içerisinde duyurulması bekleniyor.

HALKA ARZ TAKVİMİ 10-15 ŞUBAT: SPK 2 yeni şirkete onay verdi! Bu hafta hangi şirketler talep toplayacak?
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